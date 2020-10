D'autres réunifications familiales bientôt facilitées par des assouplissements

OTTAWA — Les conjoints de fait des citoyens canadiens et des résidents permanents pourront bientôt venir rejoindre leur douce moitié au Canada.

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi qu’il y aura des assouplissements dans sa politique de réunification familiale pour y inclure les membres d’une famille élargie — y compris les personnes qui entretiennent une relation amoureuse exclusive d’au moins un an — ainsi que les étudiants étrangers et certains ressortissants étrangers pour motif d’ordre humanitaire.

Tous les voyageurs devront présenter une demande et obtenir une autorisation avant de pouvoir voyager au Canada. Plus de détails seront disponibles sur le site web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter du 8 octobre.

Tous devront également s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée au Canada.