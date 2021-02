J'ai retrouvé les filles qui me harcelaient quand j'étais jeune. Voici ce qu’elles avaient à dire.

J’ai été surprise d’apprendre que de nombreuses filles «populaires» ont payé un prix élevé pour maintenir leur position sociale. Comme me l’a dit une ancienne cheerleader, les filles de sa clique étaient si méchantes les unes envers les autres qu’elle a grandi en se méfiant des autres femmes. «Je n’ai pas eu de vraie amie avant mes 43 ans», me confia-t-elle.

Une autre femme — que je considérais également comme populaire, intelligente et belle à l’époque — a appris très tôt que «la solitude était une mauvaise chose et qu’il y avait des sacrifices à faire pour avoir des amis». Elle m’a parlé du fait qu’elle faisait partie d’un groupe qui excluait une camarade de classe en 7e année. «J’étais coupable et je pense que j’ai immédiatement et à jamais pensé que c’était une faiblesse personnelle de ma part. C’était cruel... Je me sens toujours coupable toutes ces années plus tard.» Par la suite, cette femme a appelé l’exclue du groupe pour s’excuser de lui avoir fait du mal. Elle m’a dit plus tard que l’interaction les avait toutes les deux grandement soulagées.

J’ai parlé à cinq femmes qui étaient extrêmement athlétiques pendant leurs années de primaire et de secondaire. Elles ont toutes relaté que l’athlétisme leur servait de protection lorsqu’il s’agissait de gérer les pressions sociales de l’enfance et de l’adolescence. Être douées pour le sport leur a donné de la confiance en elles et a fait tomber les barrières entre les cliques qui existaient à l’école, puisqu’elles jouaient dans des équipes avec des membres de divers groupes d’amis.

Comme me l’a dit une femme qui a été transférée à notre école en 9e année (secondaire 3): «Je pense que parce que j’étais nageuse, j’avais une certaine confiance. J’avais une certaine reconnaissance de mes capacités et cela m’a donné de la crédibilité et les gens ne se sont pas attaqués à moi.»

Une autre athlète a partagé une histoire touchante à propos du fait d’être capitaine d’équipe en éducation physique. Elle a rappelé que lors de la sélection des équipes, une fille de notre classe était toujours choisie en dernier. «Un jour, je ne sais pas pourquoi — j’ai décidé de la choisir en premier. Quand j’y repense, je peux encore voir le sourire sur son visage. Ce geste m’a changée, ce jour-là. Cela m’a fait comprendre que gagner n’était pas le plus important.»

Les conversations avec certaines de mes camarades de classe ont confirmé que beaucoup de filles qui semblaient avoir une belle vie ― et même s’épanouir ― en arrachaient, tout comme nous.

«Je me suis toujours sentie comme une paria, comme une petite souris brune», a dit une femme que je considérais comme l’une des plus jolies, des plus athlétiques et des plus appréciées de notre classe. «Je n’oublierai jamais la danse de 7e année. J’étais vraiment contente de la tenue que j’avais choisie», m’a-t-elle raconté. «Je me souviens d’être entrée et d’avoir vu ce groupe de filles me regarder de haut en bas et rire. C’est comme si toute la danse s’était arrêtée et j’ai réalisé à quel point j’étais dépareillée. J’ai pensé, je suis vraiment déconnectée; je ne suis vraiment pas cool. Je suis allée aux toilettes et j’ai pleuré. Puis j’ai appelé ma mère et elle est venue me chercher. À ce jour, j’ai toujours l’impression de ne pas pouvoir assortir des vêtements ensemble.»

Il m’a été difficile de localiser certaines des femmes qui avaient été victimes des formes d’intimidation les plus graves. Je suppose que plusieurs d’entre elles ne voulaient pas être retrouvées et avaient choisi de laisser leur enfance et leur adolescence loin derrière et de ne jamais regarder en arrière. Cependant, j’ai réussi à en retrouver quelques-unes.

Une femme m’a dit: «J’ai détesté mon expérience scolaire et j’ai été victime d’intimidation intense... Ce n’est que lorsque j’ai atteint l’école secondaire que j’ai trouvé une certaine communauté, et j’ai eu l’impression que nous étions considérés comme des “hippies” et que nous étions stigmatisés par rapport à cela.»

Une autre femme se souvient d’avoir été victime d’intimidation à divers moments au primaire. «Ma mère m’a dit de “montrer l’autre joue”, mais cela n’a pas fonctionné», a-t-elle dit. «Je n’avais aucun moyen de me défendre et à cet âge, les enfants ne se défendent pas les uns les autres.» En 9e année, elle a abandonné l’école et s’est enfuie pour finalement se retrouver dans une école privée, où l’intimidation était encore pire. Dans une troisième école, dit-elle, «les enfants avaient des problèmes. Je suis devenu un tyran et je les frappais avec mes sabots. J’ai été suspendue et je me souviens avoir pensé, maintenant je suis la plus forte.»