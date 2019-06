L'heure de la retraite a sonné pour Francine Grimaldi

La chroniqueuse culturelle Francine Grimaldi prendra sa retraite au terme de la présente semaine, a confirmé Radio-Canada ce lundi 17 juin.

Celle qui pendant quatre décennies a couvert les moindres recoins de la scène culturelle québécoise tirera sa révérence pendant la dernière de la saison de l’émission de radio Samedi et rien d’autre, animée par Joël Lebigot.

Une édition au cours de laquelle son complice de toujours et plusieurs collaborateurs lui rendront un hommage on ne peut plus mérité.

«Francine Grimaldi a façonné le métier de chroniqueuse culturelle. Avec une passion qui ne s’est jamais démentie, elle a fait la preuve que toutes les sphères de la vie culturelle pouvaient rejoindre le grand public», a déclaré Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal à Radio-Canada, par voie de communiqué.

Francine Grimaldi a consacré les cinquante dernières années de sa vie à la radio de Radio-Canada, d’abord comme recherchiste, puis comme chroniqueuse culturelle.

La fille du comédien et producteur Jean Grimaldi a également écrit pour La Presse et joué dans quelques longs métrages, dont La vraie nature de Bernadette de Gilles Carle et L’eau chaude, l’eau frette d’André Forcier.

L’an dernier, elle se voyait attribuer le Prix Guy-Mauffette, la plus haute distinction au Québec dans le domaine de la radio, de la télévision et de la presse écrite.

Samedi et rien d’autre est diffusée les samedis dès 7h, sur les ondes d’ICI Première.