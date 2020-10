Téo Taxi se relance à Montréal et Gatineau

Le redémarrage de Téo Taxi, donc les activités avaient cessé abruptement en janvier 2019, s’effectuera par l’entremise d’un parc de 55 véhicules électriques qui circuleront sur les routes de Montréal et Gatineau.

Les véhicules Kia Soul 2020 de la société, dont l’autonomie est supérieure d’environ 200 kilomètres à celle des modèles utilisés précédemment par Téo Taxi, pourraient également être visibles dans d’autres municipalités, à terme, si la demande est au rendez-vous.

On retrouvera 50 voitures dans la métropole et cinq autres à Gatineau, en Outaouais. On pourra commander un véhicule par l’entremise d’une application, par téléphone ou en les hélant dans la rue.