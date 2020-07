La peste bubonique est de retour en Chine (mais pas de panique)

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de coronavirus, c’est une autre maladie bien connue qui a refait surface en Chine: la peste bubonique. Les autorités de la ville de Bayannur, en Mongolie intérieure, ont confirmé ce dimanche 5 juillet qu’un berger avait été diagnostiqué et était dans un état stable à l’hôpital.

Le niveau d’alerte (qui compte quatre niveaux et où 4 est le plus bas) est passé au stade 3. Il est déconseillé aux habitants de la région de chasser, manger ou transporter des animaux sauvages, particulièrement des rongeurs tels que les marmottes, selon un communiqué de la commission de santé de la ville relayé par le New York Times.

Si dans l’imaginaire collectif, la peste bubonique évoque le pire d’une épidémie, il ne faut surtout pas paniquer pour autant. D’abord, car la découverte des antibiotiques a donné à l’humanité un remède très efficace face à cette maladie au taux de mortalité normalement très élevé. Si on est traité à temps, on survit.

Ce cas ne veut pas non plus dire qu’il y a une résurgence étonnante de la bactérie. La dernière grande pandémie a eu lieu au tout début du siècle dernier, mais les cas de peste chez les humains sont toujours relativement courants dans le monde. De 2010 à 2015, 3248 cas ont été répertoriés dans le monde par l’OMS, entraînant 584 morts. Rien qu’en Chine, quatre cas de peste pneumonique ont été détectés en novembre dernier.

“Ce cas permet de rappeler que le bacille de la peste est toujours bien présent et circule en épizootie [épidémie chez les animaux, NDLR] chez des rongeurs souterrains, spécialement en Asie centrale”, explique au HuffPost Serge Morand, chercheur du CNRS à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier.

Plusieurs types de peste

Les scientifiques en ont maintenant la quasi-certitude: toutes les grandes épidémies de peste sont à l’origine parties de cette région avant de s’étendre en Chine, puis dans le reste du monde grâce au commerce, notamment via la route de la soie.