Un pas de plus vers du hockey de la LNH en janvier

La LNH et l’Association des joueurs de la LNH ont confirmé dimanche avoir conclu un accord pour une saison de 56 matchs à partir du 13 janvier 2021.

Le plan prévoit aussi un remaniement des sections avec la création d’une section Nord - ou canadienne. Ces plans doivent toutefois être confirmés dans les prochains jours, selon les directives des autorités de la santé publique dans les différents marchés.

«Même si nous sommes conscients des défis devant nous, comme c’était le cas au cours du printemps et de l’été dernier, nous continuons de faire de la santé et la sécurité de nos participants et de nos communautés dans lesquelles nous vivons et jouons notre priorité», a dit le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans un communiqué.

«Les joueurs sont contents d’avoir enfin conclu une entente pour la saison prochaine, qui sera unique, mais aussi excitante pour les partisans et les joueurs, a ajouté le directeur de l’AJLNH, Don Fehr. Pendant ces temps difficiles, nous espérons que la présentation de matchs de la LNH divertira les partisans.»

Certains camps dès le 31 décembre

La saison se terminera le 8 mai, et quatre équipes de chaque section participeront aux séries éliminatoires, pour un total de 16 équipes. La saison devrait prendre fin autour de la mi-juillet, et la LNH prévoit reprendre ensuite ses activités régulières dès la saison 2021-22.

Les camps des 24 équipes ayant participé à la relance de la LNH cet été s’ébranleront le 3 janvier. Les sept équipes exclues du tournoi estival pourront commencer leur camp dès le 31 décembre. Aucun match préparatoire sera disputé avant le début de la campagne.

La section Nord sera composée des sept équipes canadiennes.

La section Ouest inclura les Ducks d’Anaheim, les Coyotes de l’Arizona, l’Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles, le Wild du Minnesota, les Sharks de San Jose, les Blues de St. Louis et les Golden Knights de Vegas.

La section Centrale sera composée des Hurricanes de la Caroline, des Blackhawks de Chicago, des Blue Jackets de Columbus, des Stars de Dallas, des Red Wings de Detroit, des Panthers de la Floride, des Predators de Nashville et du Lightning de Tampa Bay.

Finalement, les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington composeront la section Est.

Dans les trois sections américaines, les équipes affronteront leurs rivaux de section huit fois chacune. Dans la section Nord, les équipes croiseront le fer neuf ou 10 fois.

Un protocole à approuver

La LNH et l’AJLNH ont indiqué qu’elles dévoileront le protocole de santé et sécurité, les règles de transition et les dates importantes à son calendrier au cours des prochains jours.

Elles ont aussi rappelé qu’elles feraient preuve de flexibilité au cours des prochaines semaines afin de respecter les consignes des autorités locales en matière de santé publique.

La décision de remanier les sections et de disputer seulement des matchs intra-section est liée à la fermeture de la frontière canado-américaine à cause de la pandémie de COVID-19. Elle a aussi pour objectif de limiter les longs déplacements.

La LNH et l’AJLNH ont aussi mentionné qu’elles espèrent que toutes les équipes commencent leur saison dans leur aréna local, et éventuellement devant des spectateurs, si possible. Elles mentionnent toutefois être prêtes à présenter des matchs dans des lieux neutres, selon les décisions de la santé publique.

Le protocole de la LNH en matière de santé doit être approuvé par les autorités des cinq provinces avec des équipes pour qu’elles puissent évoluer à domicile.

Le réseau TSN a rapporté que les autorités de la Colombie-Britannique n’ont toujours pas approuvé le plan.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, a déclaré dans un communiqué que la province «continue de travailler avec la LNH et les provinces impliquées pour trouver une solution sécuritaire pour la reprise des activités de la ligue. Les discussions sont en cours pour nous assurer que la proposition respectent les restrictions de toutes les provinces.»

L’Associated Press rapportait samedi que les Sharks de San Jose se préparaient à tenir leur camp et possiblement le début de leur saison en Arizona, puisque le comté de Santa Clara a interdit la pratique des sports de contact sur son territoire au moins jusqu’au 8 janvier.