Jean-Marc Parent vous fera revivre la belle époque de «L'heure JMP» dimanche soir

Comme plusieurs Québécois ont décidé de flasher leurs lumières au cours des dernières semaines pour briser l’isolement, ce n’était qu’une question de temps avant que Jean-Marc Parent reprenne véritablement le contrôle des ondes pour nous changer un peu les idées.

L’humoriste et raconteur incomparable nous fera enfin revivre les jours de gloire de l’émission L’heure JMP grâce au Live JMP, qui sera diffusé à travers le Québec, ce dimanche 5 avril.

«On continue de se tenir tous ensemble contre le virus. On va se faire rire, on va dédramatiser. On se rencontre dimanche à 20h, comme à l’époque, pour flasher nos lumières!», a déclaré Jean-Marc Parent, par l’entremise de la page Facebook du réseau Énergie.

Le Live JMP sera diffusée sur les ondes du réseau Énergie et sur les réseaux sociaux, à compter de 20h.