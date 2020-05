Retour à l'école ou pas? Des parents séparés ne s'entendent pas

vadimguzhva via Getty Images

Maman veut, mais papa ne veut pas — ou l’inverse: des parents séparés qui ne s’entendent pas font appel aux avocats et aux tribunaux pour que soit tranchée cette difficile question: envoyer ses enfants ou pas lorsque les écoles vont rouvrir pendant la pandémie de la COVID-19?

Le retour en classe et en garderie est prévu pour lundi prochain dans la plupart des régions du Québec, le 19 mai dans certains secteurs de Lanaudière et le 25 mai dans le Grand Montréal.

Le retour n’est pas obligatoire pour les enfants, mais le gouvernement le suggère, notamment pour ceux qui ont des difficultés d’apprentissage.

Or, la question divise.

Et parfois au sein d’une même famille. Ce conflit peut être encore plus difficile lorsque les parents sont séparés.

Les appels à ce sujet s’accumulent, a dit en entrevue Me Érica Gosselin.

Des parents sont pour le retour en classe et d’autres sont contre, dit-elle. «J’ai eu beaucoup d’appels», a confié l’avocate et médiatrice en droit familial qui pratique dans le district judiciaire de Bedford.

L’avocate spécialisée en droit familial, Bianca Vigneault, et son associé, Me Jean-Frédéric St-Amour, ont aussi reçu des appels de parents qui ne s’entendent pas.

Me Vigneault pratique dans les districts judiciaires de Terrebonne et de Joliette, deux endroits où le retour en classe et en service de garde aura lieu le 19 mai.

Elle n’a pas eu à se rendre en cour pour l’instant, mais les appels témoignent d’une inquiétude.

«C’est un casse-tête pour les parents séparés», car il y en a qui ne s’entendent pas du tout, ajoute-t-elle.