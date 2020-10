La série «Dexter» renaîtra de ses cendres en 2021

Le réseau Showtime a pris tout le monde par surprise, ce mercredi 14 octobre, en annonçant que la série Dexter aurait droit à une neuvième saison, huit ans après la diffusion d’un dernier épisode particulièrement controversé.

Michael C. Hall reprendra évidemment son rôle de Dexter Morgan, expert médical devenu bûcheron et tueur en série à ses heures.

Ce nouveau tour de piste sera supervisé par Clyde Phillips, qui avait agi à titre de showrunner et de producteur exécutif pour les quatre premières saisons de la série.

«Nous voulions revisiter ce personnage unique seulement si nous étions en mesure de trouver une idée originale digne des saisons précédentes, a expliqué Gary Levine, président de Showtime, par voie de communiqué. Je suis heureux de confirmer que Clyde Phillips et Michael C. Hall ont trouvé cette idée. Nous avons très hâte d’amorcer le tournage et de présenter le résultat aux fans.»

La neuvième saison de Dexter sera composée de dix épisodes et sera une suite directe à la fin de la huitième saison, qui avait déçu tant de téléspectateurs.

Clyde Phillips avait déjà affirmé avoir une tout autre vision pour la façon dont aurait dû prendre fin le parcours de Dexter Morgan. Sera-t-il en mesure de corriger le tir après toutes ces années? Il faudra attendre l’automne 2021 pour le découvrir.