Retour confirmé pour «Caméra café»

TVA via Instagram/cam_cafe_qc_fan

TVA a confirmé, ce mardi 1er septembre, le retour de la comédie Caméra Café, en marge du dévoilement de sa programmation 2020-2021.

C’est une version «revue et corrigée» qui sera proposée aux téléspectateurs au cours des prochains mois. Cette nouvelle mouture sera sous la supervision des réalisateurs René Richard Cyr et Mathieu Handfield.

L’idée de ramener Caméra Café au petit écran, après huit ans d’absence, a germé en mai dernier, alors que les diffuseurs télévisuels étaient toujours dans le noir en ce qui a trait au moment où pourraient reprendre les tournages des séries de fiction.

TVA était alors à la recherche de projets qu’il serait facile de réaliser «en mode COVID-19», a expliqué Denis Dubois, vice-président (contenus originaux) chez Québecor Contenu.

«On se rappelle, à l’époque, c’était un plateau idéal pour faire connaître de nouveaux comédiens et de nouveaux humoristes», a-t-il expliqué, soulignant que cette nouvelle version serait portée par la même volonté.

Les interprètes qui prendront part au projet seront annoncés sous peu. Aucune date de diffusion n’a été confirmée pour le moment.

Adaptée de la série française du même nom par François Avard, la version québécoise de Caméra café avait eu droit à 10 saisons, diffusées entre 2002 et 2012, et mettait notamment en vedette Martin Matte, Pierre Brassard, Daniel Brière, Martin Drainville, Catherine-Anne Toupin, Antoine Bertrand, Mahée Paiement et Stéphane E. Roy.