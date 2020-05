La classe de Marie-Ève sera de retour!

Dès lundi, les élèves qui s’étaient attachés à Marie-Ève et à sa classe virtuelle auront l’occasion de renouer avec leur enseignante à distance. Marie-Ève Lévesque sera ainsi de retour pour une durée de cinq semaines, dans un format quelque peu différent.

La Classe en ligne sera en effet diffusée le lundi, le mardi et le jeudi, à partir de 16h30. Les informations disponibles actuellement indiquent que les classes seront divisées en fonction des trois cycles du primaire. Le rendez-vous de 16h30 est prévu pour les élèves en 1re ou en 2e année, celui de 16h50 pour les élèves en 3e ou en 4e année, puis celui de 17h10 pour les élèves en 5e ou en 6e année.

«Ce changement d’horaire en fin d’après-midi permet une plus grande accessibilité pour tous les élèves du système scolaire québécois et canadien, qu’ils soient retournés en classe ou non», indique le communiqué de l’entreprise.

Plus de 35 000 familles ont suivi quotidiennement les cours de révision, peut-on lire dans le communiqué, pour un total de plus de 1,6 million de visionnements depuis le lancement. Les capsules vidéos déjà diffusées, incluant les rencontres avec les invités spéciaux, sont toujours disponibles sur YouTube et sur le site de Succès Scolaire.