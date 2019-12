Retour sur la dernière année du showbiz québécois en 9 points

Paméla Lajeunesse/HuffPost Québec Avec une sortie virulente pour de meilleures redevances, Pierre Lapointe a marqué le gala de l'ADISQ.

Quelle artiste a dit: «Il ne faut pas sous-estimer la force de la douceur»? Quel autre a lancé: «On se fait voler depuis beaucoup trop d’années par des multinationales»? Quelle chanteuse a mis fin à une aventure de 16 ans sur scène? Voici un survol de l’année 2019 sur la scène artistique québécoise en quelques épisodes marquants, qui font la part belle aux voix féminines. Coup de gueule de Pierre Lapointe contre le «streaming» Si les géants du numérique exemptés de l’impôt sur le revenu et des taxes de vente ont encore fait jaser dans le milieu artistique, c’est sans doute le coup de gueule de Pierre Lapointe en octobre à l’ADISQ qui aura marqué le plus les esprits. Profitant de sa tribune pour s’en prendre aux plateformes d’écoute en continu, Pierre Lapointe a déclaré: «On se fait voler depuis beaucoup trop d’années par des multinationales qui viennent faire de l’argent ici au Canada et qui sont comme par magie exemptes d’impôt.» Dans une sortie virulente pour de meilleures redevances, l’artiste a souligné que pour un million d’écoutes de sa chanson originale «Je déteste ma vie» sur Spotify, il n’aurait touché que 500 $. Il a invité toutes les personnalités de l’industrie à se joindre à lui pour dénoncer le faible effort des géants du web dans le soutien aux créateurs. L’humoriste Mike Ward et Jérémy Gabriel Mike Ward a incarné le combat des humoristes pour la liberté d’expression, avec un discours fort acclamé par ses pairs en recevant l’Olivier de l’année quelques semaines après avoir subi un revers en appel dans l’affaire l’opposant à Jérémy Gabriel et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Il lui a été ordonné de verser 35 000 $ au jeune chanteur atteint du syndrome de Treacher Collins à titre de dommages moraux et punitifs. Il souhaite maintenant porter l’affaire en Cour suprême. Au 21e gala des Olivier le 8 décembre, Mike Ward a raflé les statuettes de l’Olivier de l’année, du meilleur spectacle de l’année et de l’auteur de l’année pour «Noir», en plus d’être récompensé pour son balado «Mike Ward sous écoute». La pianiste Alexandra Stréliski sacrée «révélation de l’année» La musique néoclassique connaît un fort engouement au Québec depuis quelques années, comme en font foi notamment les succès d’Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais. Fin octobre au Gala de l’ADISQ, la notoriété d’Alexandra Stréliski au Québec s’est certainement agrandie, elle dont la pièce «Prélude» s’était retrouvée dans le film «Dallas Buyers Club» de Jean-Marc Vallée, ainsi qu’à la cérémonie des Oscars en 2014. La pianiste montréalaise a été sacrée révélation de l’année et compositrice de l’année. En plus des deux statuettes reçues en direct sur les ondes de Radio-Canada, la musicienne avait déjà remporté le prix de l’album de l’année — instrumental, pour son magnifique «Inscape», lors du Premier gala présenté quelques jours plus tôt. Très émue en recevant le titre de révélation, la musicienne a noté qu’il ne faut pas «sous-estimer la force de la douceur». Le parcours cahoteux de «The Death and Life of John F. Donovan» de Xavier Dolan

Michel Euler/ASSOCIATED PRESS Kit Harington, Susan Sarandon et Xavier Dolan à Paris, 28 février 2019

Pour son film sur les contraintes de la célébrité, Xavier Dolan a pu obtenir les services de plusieurs de ses idoles d’enfance, mais l’aventure est loin d’avoir été un conte de fées. Le premier film tourné en anglais par l’acteur et réalisateur québécois a été marqué par plusieurs embûches et controverses. À l’affiche d’abord en France en mars, puis au Québec et dans quelques villes canadiennes en août, le film — portant le titre en français de «Ma vie avec John F. Donovan» — n’était pas en mesure de se trouver un distributeur aux États-Unis. Soutenue par un budget de 35 millions $ et des acteurs de premier plan comme Kit Harington et Natalie Portman, la première incursion de Xavier Dolan dans le cinéma de langue anglaise a aussi été obscurcie par un processus de montage prolongé ayant entraîné l’exclusion de l’actrice étoile Jessica Chastain et un retrait de dernière minute du Festival de Cannes 2018. Xavier Dolan était tout de même de retour en compétition à Cannes cette année, avec son film «Matthias et Maxime», qui a valu au compositeur québécois Jean-Michel Blais une mention spéciale de l’organisme Cannes Soundtrack.

«District 31»: des fidèles au poste Poursuivant ses enquêtes pour la quatrième saison, la série policière «District 31» a raflé le convoité prix du public pour la deuxième année consécutive au 34e gala des prix Gémeaux, en septembre, en plus d’avoir triomphé dans toutes les catégories où elle était en lice. «District 31» a aussi été désignée meilleure série dramatique quotidienne. Dans son discours de remerciement, la productrice Fabienne Larouche a abordé les défis auxquels est confronté le petit écran québécois, face à des géants américains comme Netflix, Amazon et Apple. Hélène Bourgeois Leclerc et Patrice Godin ont décroché les prix du meilleur premier rôle féminin et masculin dans une série dramatique quotidienne — des catégories dans lesquelles étaient également nommés leurs collègues de jeu Geneviève Brouillette et Vincent-Guillaume Otis. «Antigone» reçoit des éloges Le film «Antigone», de la réalisatrice québécoise Sophie Deraspe, a reçu plusieurs honneurs cette année, dont celui de représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international. Le film n’a toutefois pas été retenu dans la courte liste de dix titres sélectionnés en vue de la mise en nomination pour la grande cérémonie. L’oeuvre de la réalisatrice originaire de Rivière-du-Loup, qui adapte de façon contemporaine la tragédie grecque de Sophocle, a obtenu en septembre le prix du meilleur long métrage canadien lors de la clôture du 44e Festival international du film de Toronto (TIFF). «Antigone» a raflé quatre prix Borsos au Festival de Whistler 2019: ceux du meilleur film de fiction canadien, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario, en plus du prix de la meilleure interprétation pour Nahéma Ricci. Ricardo Trogi récompensé pour le dernier volet de sa trilogie «1991», le dernier volet de la trilogie autobiographique de Ricardo Trogi, a été sacré meilleur film et a décroché le prix du public au 21e Gala Québec Cinéma en juin. Le film cité à 16 reprises a également triomphé dans la catégorie de la meilleure réalisation. «En écrivant des films fidèles à ce qu’on est et à ce qu’on pense, ça crée des personnages très, très, très humains, a fait valoir Ricardo Trogi après sa victoire. Le public se reconnaît là-dedans, ça me fait vachement plaisir.» La fin d’une aventure de 16 ans pour Céline Dion au Colosseum

Denise Truscello via Getty Images La dernière performance de Céline Dion au Colosseum du Caesars Palace, 8 juin 2019