Retards à prévoir dans la livraison de cannabis

Les distributeurs provinciaux de cannabis à travers le pays apportent des changements pour protéger les consommateurs et les employés et tenter de s’ajuster à la hausse de la demande en cette période de pandémie de la COVID-19.

Le Société ontarienne du cannabis (SOC) a indiqué avoir suspendu la livraison en 24 ou 48 heures des commandes en ligne en raison d’un volume de transactions «supérieur à la normale».

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a pour sa part indiqué qu’elle faisait des efforts pour assurer la livraison des commandes en ligne dans les délais prévus, «malgré le fort volume de commandes reçues dans les derniers jours», tout en reconnaissant que des «délais supplémentaires pourraient survenir».

La SQDC, la SOC et leur équivalent britanno-colombien ont en outre souligné que Postes Canada ne livrait plus de colis nécessitant une signature et une vérification d’âge.

Les acheteurs de cannabis recevront désormais un avis de livraison leur indiquant à quel bureau de poste ils seront en mesure de présenter une pièce d’identité et récupérer leur colis.

La société du cannabis de l’Alberta a avisé les consommateurs, sur son site web, que leur livraison pourrait connaître des retards avec Postes Canada et Purolator.

Les magasins de cannabis de l’Île-du-Prince-Édouard devaient fermer à 14 h 00 vendredi, pour une période indéterminée, afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.