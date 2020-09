Zone rouge: les restaurateurs et les diffuseurs de spectacle consternés

MONTRÉAL — La deuxième vague de propagation de la COVID-19 qui déferle sur le Québec pourrait faire de nouvelles victimes économiques, préviennent plusieurs organismes qui appellent le gouvernement à la prudence.

Lundi, le premier ministre François Legault a annoncé le passage à l’état d’alerte, en zone rouge, des régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches à compter de jeudi. Ce statut sera assorti d’une fermeture de 28 jours des bars, des salles à manger des restaurants, des théâtres, des cinémas et autres salles de réception.

Dans le camp des restaurateurs, on s’explique très mal l’annonce du gouvernement visant leurs salles à manger. L’Association Restauration Québec (ARQ) souligne que la semaine dernière François Legault reconnaissait lui-même que le problème «n’est pas dans les bars, ni dans les restaurants, ni dans les rassemblements extérieurs», alors qu’on jetait le blâme sur les réunions dans les maisons.

«Les restaurants n’ont pas été un lieu d’éclosion. Au contraire, on pense qu’on était une partie de la solution, pas le problème! On offre un lieu encadré, structuré, surveillé par la police et la santé publique», a commenté le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ, François Meunier.

Il ajoute que ce n’est pas juste les restaurants qui vont souffrir de cette décision, mais toute la chaîne de distribution, de transformation et de production alimentaire.

Selon les données fournies par l’association, l’industrie de la restauration aurait perdu 30 % de ses ventes au cours des sept premiers mois de l’année 2020. Un taux qui grimpe à 40 % dans le cas du service aux tables. On estime les pertes à 4 milliards $ sur une base annuelle.

L’ARQ réclame l’interdiction d’expulser un locataire commercial pour non-paiement de loyer; un congé de versement de la TPS et de la TVQ; l’annulation ou le remboursement des taxes foncières; et un programme de compensation des pertes de produits périssables.

Consternation des diffuseurs

L’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles (RIDEAU) dit avoir appris «avec consternation» la nouvelle visant les salles en zone rouge. La fermeture forcée de 28 jours va affecter environ une centaine d’établissements.

«Il n’y a pas eu d’éclosion du tout dans les salles de spectacle», clame le président de RIDEAU David Laferrière. Ses membres n’ont même jamais été approchés dans le cadre d’une enquête de traçage liée à un cas de COVID-19.