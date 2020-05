Voyez comment les restaurants du monde entier appliquent la distanciation sociale

Ils doivent trouver différents moyens de préserver la distanciation sociale en respectant les lois locales et en essayant de garder les clients et les employés en sécurité.

Un couple de Suédois a ouvert un restaurant pop-up (avec une chaise et une table) dans un pré à Ransater. Il n’y a pas de serveurs. La nourriture est amenée à table dans un panier par un système de poulies depuis une fenêtre du restaurant.