Les restaurateurs demandent l'heure juste à François Legault

MONTRÉAL — Les restaurateurs demandent l’heure juste au premier ministre du Québec, François Legault. Ils disent se sentir trahis après avoir adapté leurs salles à manger lors de la première vague de la pandémie et réclament le droit d’accueillir des clients à nouveau.

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre, l’industrie de la restauration observe que la pause de 28 jours, imposée le 1er octobre dans les régions de Montréal et de Québec, tire à sa fin et qu’elle a besoin de prévisibilité pour relancer ses activités.

Depuis, plusieurs autres régions de la province ont aussi basculé en zone rouge, selon le niveau d’alerte décrété par le gouvernement, ce qui a entraîné la fermeture de nombreuses autres salles à manger.

Les 40 signataires de la lettre regroupent de gros joueurs de la restauration, dont Sportscene, St-Hubert, MTY, Normandin ou encore Jérôme Ferrer. Toutefois, les restaurateurs ne sont pas seuls au front puisqu’ils ont l’appui de nombreux représentants de l’écosystème économique de l’alimentation comme Colabor, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Olymel ou encore Exceldor.

Tout ce monde se dit préoccupé par le sort des milliers de travailleurs affectés directement ou indirectement par les fermetures. En plus de perdre leur emploi, bien des travailleurs vivent une détresse psychologique en raison de l’incertitude.

«On s’inquiète énormément de ce qui nous attend et la situation est intenable à moyen et long terme. Il faut absolument qu’on apprenne à vivre avec la COVID-19, qu’on apprenne à socialiser à nouveau», fait valoir le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ), François Meunier.

Tout en disant comprendre la volonté de la santé publique de limiter l’accès aux lieux de socialisation, les restaurateurs croient au contraire pouvoir offrir un encadrement sécuritaire aux sorties en société.