Il ne reste plus grand-chose dans le frigo, vous voulez encourager les restaurateurs, mais ne savez plus trop où commander avec cette avalanche de fermetures. Le site québécois «Trouve ton Takeout» liste toutes les adresses, chaînes et petits commerces, qui continuent d’offrir la livraison ou des repas pour emporter pendant la pandémie de COVID-19 .

Pour l’instant, plus de 100 restaurants de la province y sont inscrits, de Montréal à Rimouski en passant par la Beauce. Parmi ceux-ci, quelques succursales des chaînes Yuzu (sushis), Thaïzone (mets asiatiques) et Piazzeta, mais également des adresses bien connues de la métropole comme la Banquise (poutine), et Chez Victoire (cuisine du marché).

«On offre en fait un lien entre les consommateurs et les restaurateurs. Le tout complètement gratuitement, pour tous les partis. Notre but n’est pas de faire l’argent, expliquent les créateurs du projet, François Harvey et Guillaume F. Gadoury, deux entrepreneurs dans le milieu de la programmation et des communications. Souvent, les restaurateurs ne nous croient pas. “Y’a rien de gratuit dans la vie“, nous disent-ils, sauf que là oui. On veut garder nos employés [NDLR : de leurs entreprises respectives] et les payer à faire quelque chose, en plus d’aider la communauté en même temps.»