Immigration: les restaurateurs du Québec lance un cri d'alarme

QUÉBEC — Des restaurateurs ont lancé un “cri d’alarme” et plaidé pour une hausse des seuils d’immigration à l’Assemblée nationale, mardi.

L’Association Restauration Québec (ARQ) - qui compte 5500 membres - souhaite avoir davantage accès à des travailleurs étrangers pour combler des milliers de postes d’aides-cuisiniers, de plongeurs, de cuisiniers et de serveurs.

Son président, Vincent Arsenault, a indiqué au ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, qu’en 2018, près de 14 000 postes étaient à pourvoir dans la restauration au Québec.

En 2025, selon une estimation de Raymond Chabot Grant Thornton, environ 5500 postes d’aides-cuisiniers, plongeurs et préposés au comptoir, ainsi que 2700 postes de cuisiniers et 1800 postes de serveurs seront vacants dans la province.

Les prévisions pour 2035 offrent un portrait encore plus sombre de la situation: ce sont quelque 10 000 postes d’aides-cuisiniers, plongeurs et préposés au comptoir, ainsi que 4600 postes de cuisiniers et 1800 postes de serveurs qui seront à pourvoir.

À l’heure actuelle au Québec, il n’est pas rare de voir un restaurant limiter ses heures d’ouverture, faute de personnel. Le restaurant Auguste à Sherbrooke a éliminé le service du lundi, L’Olive Rouge à Victoriaville n’ouvre plus les mercredis, le restaurant Au fin gourmet à New Richmond, dans la région de la Baie-des-Chaleurs, a mis fin à son service de nuit, et La Rose des vents, à Sainte-Flavie, a dû fermer ses portes, illustre l’ARQ.

