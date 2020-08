Les respirateurs commandés au printemps tardent à être livrés

Le Canada ne fabriquait pas beaucoup de respirateurs. Les obtenir sur le marché international était difficile en raison des besoins créés par la pandémie. Le gouvernement fédéral a demandé à des entreprises d’ici si elles pouvaient s’en charger. Quatre consortiums ont été formés dans ce but.

Un cinquième contrat a été signé avec Thornhill Medical, une entreprise de Toronto, qui fabriquait alors environ 50 de ses appareils respiratoires portables par mois.

En tout, le Canada a commandé 40 328 respirateurs, et vendredi, il n’en avait que 606 en main.

Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction du groupe SoinsSantéCan, juge que cette situation est préoccupante, surtout si une deuxième vague devait frapper le Canada cet automne.

«Les détails sont cruciaux au moment où nous nous préparons à la prochaine vague prévue de COVID-19», dit-il.

La ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, a affirmé vendredi que son gouvernement s’efforçait d’obtenir toutes ses commandes. Dans une déclaration, le ministère souligne que «le Canada dispose actuellement de suffisamment de respirateurs pour répondre à la demande actuelle». Les appareils en commande sont destinés à renforcer les stocks existants de l’Agence de la santé publique du Canada, ainsi que dans les hôpitaux et les entrepôts provinciaux.

Santé Canada refuse de divulguer le nombre de respirateurs que le pays possède actuellement. Il ne dévoilera pas non plus ces modélisations concernant le nombre d’appareils nécessaires dans le pire des cas. En mars, on dénombrait environ 5000 ventilateurs à l’échelle du pays et 500 autres dans le stock national d’urgence.