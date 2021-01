Résistance aux antibiotiques: l’autre pandémie

Shutterstock Alors que la mise au point de nouvelles molécules se fait de plus en plus lentement, l’acquisition de résistances par les bactéries est au contraire de plus en plus rapide. C'est une véritable course contre la montre.

Dix millions de morts par an d’ici 2050 liés à la résistance aux antimicrobiens. C’est la prévision d’une vaste étude britannique menée en 2014 si la tendance se maintient. Malgré les efforts importants déployés dans les dernières années, ces chiffres sont hélas toujours d’actualité. Contrairement aux nouvelles pandémies virales qui font les manchettes de tous les médias de façon ponctuelle, celle-ci ne concerne pas un seul agent pathogène (pouvant causer une maladie), mais plutôt une multitude de virus, parasites, champignons, et surtout des bactéries.

Laboratoire Veyrier, Institut national de la recherche scientifique (INRS) Bactéries de la famille des Neisseriaceae photographiées par microscopie électronique.

Les antimicrobiens sont des substances tuant ou ralentissant la croissance de microorganismes, incluant les virus (antiviraux), parasites (antiparasites), champignons (antifongiques) et bactéries (antibiotiques). Les antibiotiques représentent une catégorie d’antimicrobiens spécifiques contre les bactéries. Depuis la commercialisation de la pénicilline, dans les années 1940, le développement de nouveaux antibiotiques a systématiquement été suivi de près par la découverte de bactéries résistantes à ces derniers. Alors que la mise au point de nouvelles molécules se fait de plus en plus lentement, l’acquisition de résistances par les bactéries est au contraire de plus en plus rapide. C’est une véritable course contre la montre. À terme, ce problème pourrait nous faire tomber dans une ère post-antibiotique, où la moindre blessure ou chirurgie constituerait un risque important d’infection.

Conseil des académies canadiennes, 2019 Résistance aux antimicrobiens au Canada.

Une priorité mondiale Depuis plusieurs décennies, le monde scientifique dénonce l’ampleur du problème de la résistance aux antimicrobiens. Tout comme face aux changements climatiques, c’est malheureusement le temps qu’il aura fallu pour sensibiliser les gouvernements et la population générale à la gravité de la situation. Acteur clé dans ce domaine, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a identifié en 2019 la résistance aux antimicrobiens comme une des 10 plus grandes menaces en santé publique auxquelles l’humanité fait face. Plus récemment, l’OMS a également publié une liste de défis cruciaux en santé pour les dix prochaines années, parmi lesquels figurent non seulement l’extinction des maladies infectieuses, mais aussi la préservation des médicaments antimicrobiens. La lutte contre la résistance aux antimicrobiens concerne l’ensemble des micro-organismes. Cependant, quelques bactéries sont responsables à elles seules d’une grande partie des problèmes causés par ces résistances. On parle alors plus spécifiquement de résistances aux antibiotiques. L’OMS et le Centre for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment identifié les bactéries les plus problématiques afin de concentrer les efforts face à ce fléau.

OMS, CDC Bactéries menaçantes selon le CDC et priorités de recherche selon l’OMS.

D’où viennent ces résistances? Toutes les bactéries peuvent devenir résistantes, pas seulement celles qui sont pathogènes. Le développement de résistance à un antibiotique est un phénomène naturel qui survient à la suite d’une mutation dans l’ADN de la bactérie, ou par l’acquisition d’un gène de résistance. Ce phénomène, assez rare, n’est pas problématique tant que les bactéries résistantes ne prolifèrent pas et ne transmettent pas leur résistance à un pathogène. En revanche, lorsque les bactéries sont exposées à un antibiotique, celles qui sont sensibles vont mourir et celles qui sont résistantes vont se multiplier. C’est le principe de sélection. L’exposition à une faible quantité d’antibiotique ou de façon répétée accélère grandement la sélection des bactéries résistantes. Paradoxalement, l’usage d’antibiotiques est donc un facteur majeur de propagation de résistantes à ces derniers. C’est exactement pourquoi il est important de limiter leur utilisation au maximum, mais aussi de s’en servir correctement. Malheureusement, il ne suffit parfois que d’une seule bactérie résistante pour causer de graves problèmes. Bien que la mutation spontanée de l’ADN mène très rarement à une résistance, les bactéries sont beaucoup plus efficaces à s’échanger des gènes, y compris des gènes de résistance. Certaines espèces ont même développé une caractéristique qui favorise grandement les échanges de gènes: la compétence naturelle. La compétence naturelle permet à certains microorganismes d’attraper de l’ADN de leur environnement et de l’utiliser comme si c’était le leur, par un mécanisme appelé transformation.

Martin Chenal, fait avec BioRender Les gènes contenus dans l’ADN peuvent être recyclés par les bactéries naturellement compétentes.

À la mort d’une cellule, son matériel génétique (ADN) est relâché aux alentours. Puisque notre corps abrite plusieurs milliards de bactéries qui se multiplient et meurent sans arrêt, nous représentons une gigantesque réserve d’ADN. Si un gène de résistance à un antibiotique se trouve parmi cet ADN et qu’une bactérie compétente s’en empare, ce gène sera transmis à toute sa descendance, en plus d’être potentiellement transféré à son tour à d’autres espèces. Comme par hasard, bien qu’il s’agisse d’une caractéristique relativement rare, la compétence naturelle est retrouvée chez bon nombre d’espèces pathogènes. Parmi celles-ci, on retrouve celle responsable du choléra (V. cholerae), de pneumonies (S. pneumoniae), de la légionellose (L. pneumophila), d’ulcères gastriques (H. pylori), mais surtout de la méningite (N. meningitidis) et de la gonorrhée (N. gonorrhoeae).

Centre for Disease Control and Prevention (CDC) Bactéries pathogènes naturellement compétentes.

La gonorrhée en forte hausse Les bactéries du genre Neisseria sont de véritables expertes à s’échanger de l’ADN. Contrairement aux autres espèces naturellement compétentes, elles peuvent attraper des gènes de leur environnement à tout moment et à une fréquence très élevée. C’est une des raisons principales pourquoi les deux seules Neisseria pathogènes chez l’humain, N. meningitidis et N. gonorrhoeae, évoluent très rapidement. Sa forte compétence naturelle est également une des raisons pourquoi N. gonorrhoeae accumule énormément de résistances aux antibiotiques, la classant comme une menace urgente selon le CDC et une priorité de recherche élevée selon l’OMS.

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) Tandis que d’autres maladies infectieuses sont en baisse, la gonorrhée est en expansion fulgurante au Canada.

Au Canada, l’incidence de la gonorrhée a plus que doublé dans les cinq dernières années, atteignant près de 30 000 cas en 2017. Au fil du temps, la bactérie responsable de cette infection transmise sexuellement est devenue résistante à de nombreux antibiotiques, dont la ciprofloxacine (57 % des isolats en 2018), l’érythromycine (56 %), la tétracycline (47 %) et la pénicilline (9 %). Les antibiotiques recommandés, dits de première ligne, ont dû être substitués de nombreuses fois pour garantir des traitements efficaces malgré ces résistances. Aujourd’hui, seuls trois antibiotiques sont encore recommandés pour traiter la gonorrhée, soit l’azithromycine, le ceftriaxone, et le céfixime. Pourtant, 13 % des souches isolées en 2017 étaient déjà résistantes à au moins un de ces traitements. Si la progression de ces résistances continue, il n’y aura bientôt plus aucun traitement efficace contre cette infection, d’où l’importance de développer de nouveaux antibiotiques et de freiner cette propagation. Un plan d’action au Canada

Laboratoire Veyrier, Institut national de la recherche scientifique (INRS) Photographie en microscopie électronique à balayage de la bactérie Neisseria gonorrhoeae.

D’importants efforts sont mis en place dans le monde entier pour développer de nouveaux antibiotiques pour lesquels il n’existerait pas (encore) de résistances connues. Ces traitements ont également pour objectif d’être les plus sélectifs possible, afin d’éliminer uniquement les bactéries néfastes et limiter la propagation de résistances. Outre les antibiotiques, d’autres types de traitements sont étudiés comme la phagothérapie, qui utilise des virus tuant spécifiquement les bactéries. Cependant, les scientifiques n’arriveront pas seuls à limiter la catastrophe en santé publique qui se profile sous nos yeux. Au Canada, le gouvernement fédéral a élaboré en 2015 un plan d’action pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Dans le but d’agir sur tous les fronts, ce plan fait intervenir plusieurs organisations, dont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), mais aussi le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette collaboration pancanadienne a entre autres permis de nombreux investissements en recherche, en plus de mettre l’accent sur la surveillance et la prévention.

Si la communauté scientifique ainsi que l’ensemble de la société travaillent de pair comme ils l’ont fait contre la COVID-19, nous pouvons espérer enrayer cette autre pandémie, ou du moins en limiter l’impact.