Réseaux sociaux, tv et ordinateur sont source d'anxiété pour les ados

«Les médias sociaux exposent les adolescents à des images d’autres adolescents qui se présentent comme ayant des vies très vibrantes et des activités très excitantes, a expliqué le chercheur Elroy Boers. C’est toute la question de comment on se présente au monde. Donc si les adolescents qui souffrent déjà d’anxiété s’exposent à un contenu du genre, ils pourront penser qu’ils sont incapables d’avoir de telles vies ou de pratiquer de telles activités, ce qui pourra ensuite renforcer leur isolement social.»

«Je pense que c’est assez simple, a dit M. Boers au sujet du lien entre la télévision et l’anxiété. Regarder la télévision est un comportement très solitaire; il n’y a que vous et votre télé. Vous restez assis là et vous vous isolez encore plus, ça vous empêche de pratiquer des activités sociales ou d’avoir des conversations. Cet isolement peut entraîner des symptômes d’anxiété encore plus graves.»

Il est aussi très possible que les adolescents qui sont déjà anxieux ou déprimés se tournent vers la télévision en réponse à ces sentiments déplaisants qu’ils ressentent.

«Absolument, mais ils ne se rendent probablement pas compte que ce mécanisme d’adaptation aggrave potentiellement leurs symptômes d’anxiété», a prévenu M. Boers.

Les chercheurs se sont également intéressés au temps que les adolescents passent assis devant un ordinateur, mais pour des raisons autres que la fréquentation des réseaux sociaux ou la simple navigation en ligne.

L’hypothèse qu’ils soulèvent concernant l’anxiété que cela semble générer chez les jeunes est intrigante.