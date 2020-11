Des retards pour le REM et une facture encore plus salée

MONTRÉAL — Un ralentissement des travaux provoqués par la pandémie de la COVID-19 et d’autres mauvaises surprises - dont une détonation survenue en juillet dernier dans le tunnel Mont-Royal et qui vient d’être révélée - feront grimper la facture du Réseau express métropolitain (REM) en plus de repousser sa mise en service.

En dressant une liste des obstacles qui se dressent devant eux, mercredi, les responsables du projet ont expliqué que le projet actuellement estimé à 6,3 milliards $ coûtera au bas mot 80 millions $ de plus d’après les estimations effectuées à l’heure actuelle. Une mise à jour viendra plus tard.

«Nous allons avoir des discussions avec nos partenaires de construction, notre consortium, pour bien établir, avec les outils contractuels, les parties (qui devront assumer) les coûts», a dit Macky Tall, à la tête de la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui agit comme maître d’oeuvre du projet.

Initialement prévue pour la fin de 2021, la mise en service du premier segment à transporter des passagers, l’antenne Rive-Sud, a ainsi été repoussée vers le printemps ou l’été 2022. Des retards sont également à prévoir pour les autres tronçons. Le réseau de 67 kilomètres doit comprendre 26 stations.

La révélation la plus surprenante de la conférence de presse a toutefois été à propos d’une «détonation imprévue» survenue il y a maintenant presque quatre mois - le 20 juillet dernier - dans le tunnel Mont-Royal, lors de travaux d’excavation. L’incident, qui n’a pas fait de blessé, a toutefois freiné la cadence du chantier. Une charge explosive qui se trouvait dans un trou de forage datant de la période de construction du tunnel, en 1912, serait à l’origine de la détonation.

M. Tall et le directeur général de CDPQ Infra et du bureau de projet du REM Jean-Marc Arbaud se sont défendus d’avoir caché l’incident, expliquant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité (CNESST) avait été prévenue rapidement.

«C’est exactement ce que nous faisons (en) répondant à vos questions à propos de cet incident imprévu, qui n’a fait aucun blessé», a répondu M. Tall, lorsqu’invité à dire si à son avis le public aurait dû être informé de cet incident plus tôt.

La structure du tunnel s’est également dégradée à certains endroits sous l’avenue McGill College, ce qui a nécessité des travaux de renforcement.