Un réseau d'organismes anglophones accuse Québec de tenter de le diviser

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise, à son bureau de comté à Laval (photo d'archives)

Le président du réseau, Geoffrey Chambers, souligne qu’il s’est fortement opposé à plusieurs positions du gouvernement de la Coalition avenir Québec , dont la Loi sur la laïcité de l’État et la proposition visant à abolir les commissions scolaires.

«Certaines organisations préfèrent désormais interagir directement avec le gouvernement plutôt que d’être représentées par ce regroupement», a déclaré M. Legault aux représentants des médias à Québec. «C’est leur choix, et je ne vais pas intervenir dans la façon dont ils veulent être représentés.»

Le retrait de son groupe «n’était pas dû aux pressions du secrétariat (anglophone) ni du gouvernement ou de qui que ce soit», a-t-elle assuré. «Cela détourne l’attention du véritable problème, c’est-à-dire le leadership du QCGN et la façon dont il traite ses membres.»

Les deux femmes ne voient aucun problème à ce que le QCGN tienne tête au gouvernement. Leur problème se trouve dans la manière dont le réseau est géré.

Mme Sullivan estime que le réseau se concentre de plus en plus vers la revendication plutôt que dans l’application de programmes, ce qui le met parfois en concurrence directe avec certains de ses membres et donne l’impression qu’il cherche à centraliser le contrôle du financement. Elle croit également que la direction ignore les voix régionales lors de l’élaboration de ses prises de position.

Pour sa part, Mme Wellens voit une «déconnexion claire entre le QCGN et les membres qu’il prétend représenter».

Geoffrey Chambers répond à son tour qu’il est bien au fait des désaccords face à son approche. Toutefois, dans une lettre publiée sur le site web du QCGN, le réseau nie les accusations d’anciens membres selon lesquelles il aurait tenté de centraliser le contrôle du financement, d’empêcher ses membres de participer aux consultations publiques ou qu’il aurait outrepassé son mandat.

Sa solution pour l’instant est de «continuer à faire ce que nous faisons», a-t-il conclu.

