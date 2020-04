Reprise des travaux à l'Assemblée nationale: l'opposition accentue la pression

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Une Assemblée nationale à moitié vide siège pour adopter quelques motions avant de fermer, le mardi 17 mars 2020 à l'Assemblée législative de Québec. Des mesures ont été prises pour se préparer à la pandémie de COVID-19.

Mardi, les leaders parlementaires du Parti libéral du Québec (PLQ), de Québec solidaire (QS) et du Parti québécois (PQ) ont accentué la pression sur le gouvernement Legault afin qu’il tienne quatre périodes d’échanges virtuels et publics dès la semaine prochaine pour aborder entre autres la situation dans les CHSLD .

«On a trouvé ça un peu abrutissant pour notre travail d’une part, et surtout pas respectueux du travail des oppositions et du travail de reddition de comptes qui est notre rôle comme législateurs», a affirmé M. Ouellet.

Les propos du premier ministre ont d’ailleurs «activé» la production d’une lettre conjointe publiée lundi soir, a-t-il ajouté.

La missive de trois pages était adressée au leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, et au président de l’Assemblée nationale, François Paradis.

Dans cette lettre, on souligne que les prochaines semaines vont nécessiter la prise de «décisions cruciales» qui vont déterminer l’avenir du Québec.

On cite notamment les soins et les conditions d’hébergement des aînés; les renforts pour appuyer le personnel de la santé; comment redémarrer l’économie; comment affronter la récession; et comment redresser le déficit créé.

