Chinnapong via Getty Images

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec permet la reprise graduelle des services de procréation médicalement assistée (PMA).

L’annonce a été faite par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, dans un communiqué émis vendredi.

Ainsi, les examens diagnostiques pourront reprendre dès la semaine prochaine, mais il faudra attendre une semaine de plus, soit celle du 25 mai pour reprendre les services diagnostiques de laboratoire en andrologie et le calendrier de la stimulation ovarienne pour les fécondations in vitro (FIV);

La ministre prévient toutefois que les conditions émises par la santé publique doivent être respectées tant pour la protection du personnel que celle des usagers.

«Étant donné l’état actuel de la pandémie, et compte tenu de notre connaissance plus fine des risques associés à la COVID-19, nous sommes en mesure de reprendre certaines activités à partir du 18 mai», a déclaré Danielle McCann.