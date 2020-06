La reprise ne doit pas se faire sur le dos des consommateurs

Rattankun Thongbun via Getty Images

Depuis quelques semaines déjà, le Québec est passé en mode déconfinement. Après pratiquement huit semaines de fermeture, les commerces et autres services ouvrent petit à petit leurs portes.

Tranquillement, la vie semble vouloir reprendre son cours «normal». Vraiment? Pour le consommateur, rien n’est moins sûr. Quand on s’attarde aux prix des biens et services, on se rend vite compte qu’on est loin d’une situation normale.

En effet, chaque jour, un nouveau secteur d’activité nous annonce une hausse de prix. De nombreux professionnels et commerçants affirment devoir hausser leurs prix afin de couvrir les frais liés aux mesures sanitaires. En tant que conseillères budgétaires travaillant dans des organismes communautaires présents aux quatre coins du Québec, un secteur nous inquiète particulièrement : celui de l’alimentation.

À l’heure actuelle, au Canada, le taux d’inflation alimentaire est presque quatre fois plus élevé que le taux d’inflation général. Des experts du domaine de l’agroalimentaire estiment que les prix vont augmenter encore pour les deux ou trois prochaines années. Et puis, avez-vous remarqué? Fini les rabais, fini les promotions. Tout est au gros prix.