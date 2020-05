Répit-poussette pour mamans en confinement

Maskot via Getty Images

«Ainsi, le parent installe son enfant dans une poussette devant la maison puis garde une distance de deux mètres», décrit la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille sur sa page Facebook. L’intervenant désinfecte la poussette à son arrivée et évite, autant que possible, les contacts avec l’enfant.

Le «village» sur pause

Mme Bouchard précise que le service s’adresse d’abord aux mamans de poupons qui auraient, en temps normal, pu bénéficier d’un service de relevailles, où une doula ou une bénévole vient s’occuper de bébé et accomplir certaines tâches ménagères afin d’offrir un peu de répit.

«Avec la pandémie, tout ça a été suspendu et la détresse chez certaines mères, surtout avec des poupons, est énorme», déplore-t-elle. «On a jugé que le risque d’envoyer un bénévole dans ces situations était moindre que celui de laisser une maman seule avec son enfant.»

L’Oasis des enfants collabore avec d’autres organismes afin d’étendre le service à d’autres quartiers de la métropole. Des initiatives similaires existent notamment dans les Laurentides et en Beauce, mais Mme Bouchard a bon espoir de voir l’initiative faire des petits ailleurs au Québec si le confinement se poursuit.

Les arcs-en-ciel ne paient pas le loyer

Même s’ils offrent des services d’écoute, de soutien et d’accompagnement essentiels, les organismes communautaires qui viennent en aide aux familles ne sont pas inclus dans le « plan d’action COVID-19 en santé mentale » annoncé mercredi par Québec.

«Je ne sais pas si vous avez vu combien coûtent les masques et les produits désinfectants, mais on s’entend que cet argent-là a été englouti en une semaine.»

«C’est comme si on s’était dit que de mettre des arcs-en-ciel dans les fenêtres, ça allait suffire pour permettre aux familles de garder le moral. Mais le confinement est très difficile même pour les familles qui étaient “fonctionnelles” et là, on commence à s’en apercevoir.»