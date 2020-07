Où commander de succulents repas prêts-à-manger ?

Après avoir appris à faire votre pain, vos cretons, et pâtes maison pendant la pandémie, vous avez peut-être envie d’une pause de cuisine? Que ce soit pour dépanner ou carrément éviter cette corvée, voici quelques compagnies québécoises qui offrent de délicieux repas prêts-à-manger (et à réchauffer).

Cuisine Fraîcheur Urbaine

Spécialisée dans les repas et collations santé prêt-à-manger, Cuisine Fraîcheur Urbaine s’est lancée dans l’aventure du prêt-à-réchauffer pendant la pandémie. Après les sandwichs et les salades, place à un bol de chili végane au Beyond meat et quinoa ultra savoureux. Trois minutes au micro-ondes et le tour est joué. Un vrai régal!

Prix : 6.99$ par bol.

Où : dans les Couche Tard de Montréal pour l’instant et bientôt chez les détaillants grande surface.

Livraison : non disponible.

Ici, on ne commande pas un repas à la fois, mais plutôt des coffrets de 16 plats variés qu’on peut congeler à la maison, puis simplement réchauffer au micro-ondes. Et pas question de toujours manger la même chose; l’entreprise propose pas moins de 11 coffrets différents, dont certains adaptés aux régimes cétogène et végétarien, par exemple. Il y en aussi un consacré aux pâtes, un autre à la cuisine asiatique ou aux «meilleurs vendeurs». Pensez lasagne, poulet au beurre, rosbif au jus. De nouvelles créations s’ajoutent aussi chaque mois.

Prix : Entre 114,99$ et 165,99$ pour 16 repas, soit entre 7,19$ et 10,37$ l’unité.

Livraison : Gratuite au Québec et en Ontario.

Vous n’avez plus d’inspiration pour des repas santé? Vous pouvez compter sur la célèbre nutritionniste Isabelle Huot qui propose de nombreuses formules de prêts-à-manger, nutritives et santé. Les plats sont colorés et bien proportionnés, les listes d’ingrédients courtes et les saveurs variées. On peut faire notre propre boîte sur mesure ou souscrire à son service d’abonnement. Vous vous entraînez pas mal? Optez pour la boîte «Protéinée». Vous voulez perdre un peu de poids après les vacances? Adoptez les formules de «Kilo Solution». Manger santé n’aura jamais été aussi facile.

Prix : De 99,99$ pour une boîte de 10 repas à 599,99$ pour une boîte de 56 plats pour un mois complet.

Où : en ligne et dans les Costco.

Livraison : Gratuite au Québec et en Ontario pendant la COVID-19. Certaines formules viennent sinon avec la livraison gratuite en temps normal également.

Les 3 Chefs/Facebook

Plus de 400 produits sont proposés chez les Trois Chefs: des déjeuners, aux fruits de mer en passant par les plats sans gluten, faibles en sel, végétaliens, ou «Ultra FIT» pour la perte de poids. Impossible de ne pas y trouver son compte. Il y a même des boîtes spéciales comprenant par exemple tout le nécessaire pour un 5 à 7 gourmand ou pour le dessert. On n’est jamais déçu.

Prix : Très variés.

Où : en ligne ou dans les succursales Les 3 Chefs.

Livraison : Partout au Québec. Des frais peuvent être appliqués.

Envie d’un repas de resto sans sortir de chez vous? C’est la boîte du chef Jérôme Ferrer qu’il faut commander. On propose ici des boîtes hebdomadaires, des boîtes thématiques (comme pour les anniversaires ou la Saint-Valentin par exemple), ou des boîtes à la carte et surgelées. Le contenu ne nous déçoit rarement. Certaines contiennent même des bouteilles de vin d’importation privée.

Prix : De 55$ pour 5 repas à 250$ pour un menu dégustation signature pour deux personnes.

Où : en ligne ou disponible à la cueillette au Restaurant Jérôme Ferrer par Europea.

Livraison : Gratuite partout au Québec.

Ce traiteur québécois offre des solutions de repas personnalisés. On peut commander autant de portions du même repas qu’on veut parmi un choix d’entrées, de plats principaux, et desserts. Le menu proposé varie chaque semaine, mais on retrouve toujours des classiques de chez nous, comme le macaroni chinois ou des vol-au-vent. Il y a même des options sous-vide pour une meilleure conservation.

Prix : très variables, mais généralement raisonnables. Commande minimale de 85$.

Où : en ligne.

Livraison : gratuite dans le grand Montréal.

Envie de repas de vos chaînes favorites sans sortir ou payer de frais de livraison. Commandez sur Food To Go qui a lancé en partenariat avec le spécialiste québécois des repas surgelés MS3 Food, des plats cuisinés des restaurants de MTY Food Group, soit Thaï Express, Mikes, Bâton Rouge, Tandori, ou Scores, par exemple.

Prix : De 49,99$ pour une boîte personnalisée de 5 repas ou 119,99$ pour 18 repas.

Où : En ligne

Livraison : Des frais s’appliquent selon votre adresse

D’autres services intéressants :

Cook It (il y a une section prêt à manger)