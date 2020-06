La réouverture des salles de classe s'est plutôt bien déroulée

De son côté, le ministère de l’Éducation a indiqué, dans un courriel, qu’environ 50% des élèves des écoles publiques et 66% de ceux des écoles privées qui avaient rouvert étaient revenus en classe à la date du 5 juin.

La principale préoccupation de M. Prévost pour l’automne prochain est le risque de manque de personnel. Il a noté que de nombreux enseignants ne sont pas retournés en classe pour des raisons de santé tandis que d’autres ont choisi de demeurer chez eux pendant la pandémie.

M. Prévost prévoit que 15% du personnel ne sera pas de retour dans les écoles au début de la prochaine année scolaire. «Comme on aura une présence à temps plein, on ne pourra plus avoir accès au personnel, dit-il. La pénurie de personnel pourrait être une problématique importante.»

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a déclaré la semaine dernière que l’expérience printanière lui avait donné la confiance nécessaire pour aller de l’avant avec son intention d’ouvrir à temps plein les écoles primaires et secondaires à la rentrée.

Certaines règles seront modifiées. Ainsi, on formera dans les classes de maternelle, du primaire et des trois premières années du secondaire des sous-groupes de six élèves qui n’auront pas à maintenir une distanciation entre eux.

Selon les autorités, ces sous-groupes faciliteront l’identification et le confinement des cas de COVID-19 dans les écoles.

Le ministère de l’Éducation dit avoir recensé au 12 juin 22 cas de COVID-19: 10 élèves et 12 membres du personnel. On en dénombrait 53 la semaine précédente.