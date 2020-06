Les restaurants pourront ouvrir le 15 juin (mais Montréal attendra un peu)

Gpointstudio via Getty Images

Québec annonce la réouverture des restaurants, sous certaines conditions, dans toutes les régions du Québec, à l’exception de Montréal et de la MRC de Joliette, dès le 15 juin. Les régions exclues pourront retrouver leurs tables favorites le 22 juin.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a fait l’annonce de la relance de la restauration, lundi après-midi, avec son collègue Jean Boulet et le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Richard Massé.

André Lamontagne a rappelé que la restauration représente des ventes de 14 milliards $ au Québec, ainsi que 200 000 emplois.

Les propriétaires de restaurants ainsi que les clients vont toutefois devoir respecter plusieurs mesures de prévention sanitaire afin d’éviter une reprise de la propagation de la COVID-19.

