Réouverture des écoles: le PQ propose des demi-journées

“Pour Montréal, c’est clair que c’est précipité, déclare-t-elle. On l’a vu avec les CHSLD et maintenant nos hôpitaux, et moi dans mon comté je peux vous parler de Sacré-Coeur. On a d’autres alertes sous le radar.”

Elle propose d’attendre 14 jours après la réouverture des écoles en région avant de penser au déconfinement à Montréal.

“On est habitué de se passer la rondelle”

Le trio Rizqy-Labrie-Hivon est reconnu comme une machine bien huilée qui s’est illustrée dans le passé face au ministre.

Que ce soit dans le dossier des maternelles 4 ans ou des commissions scolaires, les députées “partagent beaucoup des mêmes préoccupations” et peuvent “se compléter”, dit Véronique Hivon.

“On est habitué de se passer la rondelle, affirme-t-elle. On a cette agilité-là de pouvoir se compléter en commission parlementaire. On est habitué de travailler ensemble.”

Le débat virtuel avec Jean-François Roberge se tiendra jeudi de 15 h à 16 h. Il sera diffusé sur le canal de télévision de l’Assemblée nationale ainsi que sur sa page web.

