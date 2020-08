Le Biodôme veut qu'on se balade «comme dans la nature»... avec notre téléphone

J’ai donc contacté Étienne Laurence, chef de division Programmes publics et éducation au Biodôme, pour avoir des explications. Lui-même père de trois enfants qui passent trop de temps devant leurs écrans ces temps-ci, M. Laurence a quand même réussi à me rassurer un peu.

J’ai passé le printemps à essayer de divertir deux enfants privés de garderie pendant que mon mari et moi essayions tant bien que mal de travailler. On vient de survivre à un été sans festival, sans voyage et avec à peu près pas de visiteurs pour éviter de propager la vilaine COVID-19. Comme dans beaucoup de familles, la télévision et la tablette ont été allumées chez nous plus qu’on l’aurait souhaité depuis le début de la pandémie.

On nous promet des nouveaux animaux - dont quatre soeurs capybaras trop mignonnes! -, un nouveau tunnel de glace et une nouvelle mezzanine offrant des points de vue «inédits».

Comprenez-moi bien, je n’ai rien contre la technologie. J’ai téléchargé l’application et elle est très bien faite! On peut même observer des espèces dangereuses comme le jaguar en réalité virtuelle, façon Pokémon Go.

Mais je me voyais déjà essayer de lire la description de la forêt tropicale humide sur mon téléphone pour expliquer à ma fille qu’il y pleut jusqu’à trois fois plus que chez nous et qu’il n’y neige jamais, pendant que mon fils d’un an et demi essaie d’arracher l’appareil de mes mains.

«La visite peut très bien se faire sans téléphone», assure toutefois M. Laurence, à mon grand soulagement. «Si on ne veut pas utiliser l’application, on va quand même vivre une expérience vraiment enrichissante.»