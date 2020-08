Si tout va bien, les activités parascolaires hors groupe-classe reprendront le 14 septembre

Le gouvernement fait marche arrière à la suite des reproches de plusieurs intervenants du milieu scolaire et d’élèves-athlètes qui ne souhaitaient pas voir le début de leur saison repoussé de plus d’un mois.

«Ce sont nos jeunes qui vous le demandent, pas derrière un écran, mais bien en personne et devant leur maison: l’Assemblée nationale du Québec! Il est encore temps. Ils et elles sont prêts à reprendre leurs études et leurs sports!» a-t-il écrit sur Twitter.

Min @jfrobergeQc , ce sont nos jeunes qui vous le demandent, pas derrière un écran, mais bien en personne et devant leur maison : l’Assemblée nationale du Québec! 👉Il est encore temps. Ils et elles sont prêts à reprendre leurs études et leurs sport! #sportscolaire #polqc pic.twitter.com/0Lxp3qDVAY

De plus, une pétition mise en ligne, titrée «Du sport pour tous à l’école», avait récolté plus 48 000 signatures vendredi à 13h45.

Les écoles privées outrées

Dans une lettre transmise à La Presse canadienne, le président de la Fédération des établissements d’enseignement privés, David Bowles, se disait en «désaccord» avec la nouvelle consigne qui met «en péril le sport scolaire, ainsi que les activités parascolaires artistiques et culturelles au Québec, alors que la pratique du sport civil et de ces activités culturelles est permise dans un cadre civil et municipal».

«Si une éclosion avait lieu à l’intérieur d’une équipe scolaire, par exemple, nous pourrions facilement identifier les contacts et confiner l’équipe au besoin. Si une éclosion avait lieu dans une équipe civile, avec des joueurs pouvant provenir de cinq à dix écoles différentes, la situation pourrait s’avérer plus problématique», a-t-il déclaré.

De plus, M. Bowles affirme que l’interdiction d’activités sportives et culturelles à l’école poussera les athlètes et les artistes vers le civil en plus grand nombre, multipliant les risques d’éclosion sur un plus grand territoire.

