Toutes les écoles accueilleront des élèves à la prochaine rentrée scolaire

Tous les élèves québécois retrouveront le chemin de l’école lors de la prochaine rentrée scolaire.

C’est ce qu’a annoncé mardi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’un point de presse à Montréal.

Au préscolaire, au primaire et au premier cycle du secondaire – jusqu’au secondaire 3 –, la rentrée se fera à temps plein. Les élèves conserveront toujours la même classe, selon les ratios enseignant-élèves habituels, mais des sous-groupes d’un maximum de six élèves seront formés à l’intérieur de celle-ci. La distanciation physique ne sera pas exigée entre élèves d’un même sous-groupe, et une distance d’un mètre devra être respectée entre les sous-groupes.

M. Roberge note que plusieurs écoles seront en mesure d’offrir la même chose pour les élèves de secondaire 4 et 5, mais lorsque ce ne sera pas le cas – notamment en raison des nombreux cours à option offerts à ces niveaux –, une formation hybride sera proposée. Les élèves devront être présents en classe au moins 50 % du temps, mais pourront aussi recevoir des cours à la maison.

Comme avant, “la fréquentation scolaire sera obligatoire” pour les élèves, à moins de conditions médicales particulières, a précisé le ministre.

Les écoles secondaires de la province sont fermées depuis la mi-mars, les élèves ayant dû se tourner vers l’enseignement en ligne en raison de la pandémie de la COVID-19.

Au primaire, les élèves ont été privés d’école pendant plusieurs semaines avant de pouvoir retourner en classe en mai, sur une base volontaire, dans la plupart des régions du Québec. Les écoles primaires de la grande région de Montréal et de Joliette sont toutefois demeurées fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire.