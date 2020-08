djedzura via Getty Images Le retour à l'école ne sera pas partout pareil pour les élèves canadiens.

Des protocoles sont en cours d’élaboration dans tout le pays pour renvoyer en toute sécurité les élèves à l’école à l’automne alors que la pandémie de COVID-19 n’est pas terminée. Voici un aperçu de ce que les différentes provinces ont déclaré au sujet du retour des enfants en classe. COLOMBIE-BRITANNIQUE La Colombie-Britannique a présenté son plan pour la reprise des études dans les «groupes d’apprentissage» cet automne. Les districts scolaires doivent publier les derniers détails de la rentrée scolaire avant le 26 août. Retour en classe: Les écoles devaient initialement accueillir les étudiants à temps plein le 8 septembre, mais la province a annoncé qu’elle repoussait la date de la rentrée de deux jours au 10 septembre. Groupes: Les élèves seront répartis en groupes d’apprentissage pour réduire le nombre de personnes avec lesquelles ils entreront en contact. Pour les élèves du primaire, les groupes ne compteront pas plus de 60 personnes. Les groupes du secondaire seront plafonnés à 120. Distance physique: Les élèves et le personnel n’ont pas besoin de maintenir une distance physique au sein de leur groupe d’apprentissage, mais les contacts doivent être minimisés. En dehors du groupe, une distanciation physique est requise. Les élèves devraient être plus espacés dans les salles de classe. Masques: Les élèves et le personnel ne seront pas tenus de porter des masques dans les écoles, mais la province affirme que c’est un «choix personnel». L’hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, recommande que des masques non médicaux soient portés par les adultes et les élèves plus âgés dans les endroits où la distanciation physique est impossible, comme dans les couloirs et dans les autobus. Nouvelles routines: La province exhorte les écoles à échelonner les périodes de récréation, de repas et de transition entre les classes et à emmener les élèves à l’extérieur lorsque c’est possible. Transport: Les élèves du secondaire sont invités à porter des masques dans les bus. Ils se verront attribuer des sièges et une barrière transparente peut être utilisée pour séparer le conducteur. ―- ALBERTA La province prévoit de rouvrir entièrement les écoles de la maternelle à la 12e année cet automne. Les mesures seront renforcées en cas d’épidémie et la taille des classes pourrait être réduite à 20. Retour en classe: Le retour s’effectuera avec des mesures de sécurité supplémentaires, mais la province affirme qu’il existe des programmes pour soutenir l’apprentissage à distance. Groupes: Les écoles doivent classer les élèves en cohortes par classe lorsque cela est possible afin de minimiser les contacts avec les autres. Distance physique: La distance physique est recommandée lorsque cela est possible. Les pièces doivent être réorganisées pour augmenter l’espace entre les bureaux. Masques: Les masques seront obligatoires pour le personnel et de nombreux élèves dans certains milieux scolaires. Les élèves de la 4e à la 12e année doivent porter des masques dans tous les espaces communs, comme les couloirs et les autobus. Le personnel est tenu de porter des masques chaque fois que la distance physique ne peut être maintenue. L’utilisation du masque sera facultative pour les enfants de la maternelle à la 3e année. Le gouvernement a déclaré que tous les élèves et le personnel recevront deux masques réutilisables. Transport: Les parents sont priés d’amener leurs enfants à l’école s’ils le peuvent. Les élèves qui prennent le bus s’assoient tous les jours au même siège. Nouvelles routines: Il est conseillé aux écoles d’envisager une «politique de non-partage», chaque élève apportant ses propres fournitures. Les horaires des cours, des diners et des récréations seront décalés.

alvarez via Getty Images En Alberta, le partage des fournitures scolaires et autres objets sera fortement déconseillé.

SASKATCHEWAN La Saskatchewan a dévoilé pour la première fois un ensemble de lignes directrices pour la rentrée scolaire en juin, mais a publié plus de détails le 4 août. Retour en classe: Les élèves retourneront en classe dès le 1er septembre. Groupes: Les groupes d’étudiants et de membres du personnel qui leur sont assignés doivent rester ensemble tout au long de la journée et essayer de ne pas se mêler à d’autres groupes. Les écoles devraient viser à minimiser le nombre d’enseignants différents qui interagissent avec les élèves tout au long de la journée. Distanciation physique: Les fonctionnaires disent que le maintien de la distance physique est «moins pratique» pour les jeunes enfants et que l’accent devrait être mis sur la limitation des contacts physiques. Les responsables suggèrent de limiter les câlins et de tenir les mains. Les écoles doivent également avoir des zones de quarantaine dédiées où les élèves symptomatiques peuvent se rendre avant d’être pris en charge par les parents. Masques: La province dit que c’est aux conseils scolaires de décider de rendre les masques obligatoires ou non pour les élèves et le personnel. Le médecin hygiéniste en chef conseille aux élèves de la 4e à la 12e année de les porter dans les endroits achalandés comme les couloirs et les autobus. Transport: Les parents doivent emmener leurs enfants à l’école lorsque cela est possible, et les parents doivent attendre les enfants à l’extérieur. Les élèves utilisant le transport scolaire se verront attribuer des sièges et une cloison peut être utilisée pour séparer le conducteur. Nouvelles routines: Les heures de début, la récréation, le diner et les transitions de classe peuvent être décalés pour faciliter la distance physique. Les écoles devraient réorganiser leurs salles de classe pour espacer les élèves. Les élèves et le personnel sont priés d’apporter du désinfectant pour les mains. ―- MANITOBA Le gouvernement du Manitoba dit que la plupart des élèves doivent être de retour en classe le 8 septembre avec de nouvelles directives pour réduire le risque de propagation de la COVID-19. Retour en classe: Tous les élèves de la maternelle à la 8e année doivent suivre un enseignement en classe cinq jours par semaine. Les élèves du secondaire seront également en classe à plein temps, sauf dans les écoles où l’espace est insuffisant pour la distanciation physique, auquel cas il y aura quelques jours d’apprentissage à distance. Groupes: Lorsque la distanciation physique n’est pas possible, les élèves devront être organisés en cohortes ne dépassant pas 75 et minimiser les contacts avec les autres. Dans ces cas, il doit y avoir au moins un mètre entre leurs bureaux. Distance physique: La province indique que les élèves sont tenus de maintenir une distance de deux mètres le plus souvent possible. Lorsque ce n’est pas possible, des barrières physiques peuvent être une option. Les espaces doivent être aménagés pour encourager la séparation. Masques: Les masques ne sont pas obligatoires pour les étudiants ou le personnel. Transport: Les autobus circuleront à capacité réduite et les parents seront invités à transporter leurs enfants à l’école s’ils le peuvent. Nouvelles routines: Le déjeuner et la récréation doivent être échelonnés pour minimiser la congestion, et dans de nombreux cas, les enseignants changeront de salle de classe au lieu des élèves. ―- ONTARIO Les élèves de l’Ontario seront de retour en classe en septembre, mais leurs horaires et la taille des classes peuvent varier selon l’endroit où ils vivent. Retour en classe: Les élèves du primaire et de nombreuses écoles secondaires seront à l’école cinq jours par semaine dans des classes de taille habituelle. Cependant, les élèves du secondaire de deux douzaines de conseils scolaires qui présentent un risque plus élevé ne se présenteront en classe que la moitié du temps et passeront le reste de la semaine à travailler sur un «travail indépendant lié au programme d’études». Les parents auront également la possibilité de garder leurs enfants à la maison, et les conseils scolaires doivent proposer des options d’apprentissage à distance. Groupes: Pour les élèves du secondaire des districts à haut risque, la taille des classes sera plafonnée à 15. Pendant ce temps, les élèves du primaire seront regroupés en cohortes et leur exposition à différents enseignants sera limitée. Distanciation physique: Alors que le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a déclaré que l’objectif était de maintenir les élèves à un mètre les uns des autres, un document d’orientation dit seulement que les écoles devraient promouvoir «autant de distanciation que possible». Masques: Les masques seront obligatoires pour les élèves de la 4e à la 12e année, et seront fortement encouragés pour les plus jeunes lorsqu’ils se trouvent dans les aires communes intérieures. Le personnel devra porter des masques. Transport: Certains conseils scolaires peuvent avoir plus d’un élève assigné à un siège. Lorsque la distanciation physique n’est pas possible, les masques seront obligatoires pour les élèves de la 4e à la 12e année, et les élèves plus jeunes seront encouragés, mais pas obligés de faire de même. Nouvelles routines: Les élèves de certains districts devront s’inscrire à l’avance pour une scolarité en personne. Certaines écoles peuvent limiter ou même interdire les visiteurs, y compris les parents. Des pauses seront prévues pour permettre aux élèves de se laver les mains. ―- QUÉBEC Tous les élèves du primaire et du secondaire du Québec devront assister aux cours en septembre, à moins qu’ils n’aient une note du médecin indiquant qu’ils sont à haut risque de complications dû à la COVID-19 ou qu’ils vivent avec une personne à risque. Ces élèves seront autorisés à étudier à distance.

Jacques Boissinot/La Presse canadienne Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a présenté lundi son plan pour le retour en classe, mais des questions subsistent.

Retour en classe: La fréquentation des classes est obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire. Pour les élèves de 4e et de 5e secondaire, les écoles ont la possibilité d’alterner les horaires où les élèves fréquentent l’école un jour sur deux - lorsque les écoles ne peuvent pas maintenir des bulles de classe stables. Les élèves 4e et de 5e secondaire sont encouragés à assister aux cours autant que possible. Groupes: Chaque classe sera sa propre bulle et les élèves ne seront pas tenus de maintenir une distance de deux mètres avec leurs camarades de classe. Distance physique: Les élèves devront se tenir à une distance de deux mètres de tout le personnel de l’école, ainsi que de tous les autres élèves en dehors de leur bulle de classe. Il n’y a aucune exigence de distance physique pour les enfants ou les enseignants du préscolaire. Masques: Tous les élèves de 5e année et plus - ainsi que tout le personnel de l’école - doivent porter un masque à l’intérieur de toutes les parties communes de l’école à l’exception de la salle de classe. Les masques peuvent également être retirés lorsque les élèves mangent. Transport: Pas plus de 48 élèves seront autorisés dans un autobus scolaire, avec au maximum deux élèves assis sur le même banc. Les élèves des écoles maternelles et élémentaires sont fortement encouragés à porter des masques, tandis que les élèves plus âgés sont tenus de les porter. Nouvelles routines: À la rentrée, les enseignants passeront d’une classe à l’autre, mais les élèves resteront à la même place. Plans de secours: En cas d’éclosion dans une classe, toute la bulle de la classe sera renvoyée à la maison pour poursuivre les études à distance. Les autorités élaborent également un protocole d’urgence en cas de deuxième vague pour s’assurer que l’enseignement se poursuit en ligne si des écoles entières sont à nouveau contraintes de fermer. Les idées incluent la distribution rapide de tablettes ou d’ordinateurs portables aux élèves qui en ont besoin et la mise en place d’une plate-forme numérique pour poursuivre les cours et maintenir la communication. ―- NOUVEAU-BRUNSWICK La province a défini un ensemble d’exigences que les écoles doivent respecter dans l’élaboration de leurs plans pour l’automne. Retour en classe: Les élèves de la maternelle à la 8e année doivent fréquenter l’école à plein temps, tandis que pour ceux de la 9e à la 12e année, les enseignants doivent utiliser une combinaison d’enseignement en classe et à distance. Les cours à domicile peuvent inclure l’apprentissage en ligne, des projets guidés et une éducation expérientielle. Groupes: De la maternelle à la 2e année, la taille des groupes sera réduite à environ 15, dans la mesure du possible. La taille des groupes devrait également être réduite pour les élèves de la 3e à la 5e année. Les élèves de la 9e à la 12e année ne seront pas regroupés en raison de leur horaire et de leurs options de cours. Distance physique: Les élèves des classes de la 9e à la 12e année doivent maintenir une distance d’un mètre, tandis qu’une distance de deux mètres est recommandée dans les aires communes à tous les niveaux. Masques: On ne sait pas où se situe la province concernant les masques. Transport: La province dit qu’elle travaille avec les districts scolaires pour élaborer des plans de transport. Les horaires de prise en charge et de retour peuvent être décalés. Nouvelles routines: Les arrivées, les pauses et les déjeuners doivent être échelonnés. L’accès du public aux bâtiments scolaires sera limité et les étudiants, le personnel et les visiteurs pourront également être soumis à un contrôle. Les élèves du secondaire devront avoir leur propre ordinateur portable ou appareil similaire, et certaines subventions seront disponibles. ―- ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Les écoles de l’île se préparent à accueillir tous les élèves de nouveau en classe, tout en élaborant des plans pour les études à distance si nécessaire. Retour en classe: Les écoles doivent rouvrir pour les enseignants et le personnel le 1er septembre et pour les étudiants le 8 septembre. Groupes: Les élèves seront organisés en cohortes lorsque cela est possible et limiteront leur exposition aux autres. Distanciation physique: Les élèves apprendront l’importance de la distance physique. Du personnel enseignant ainsi que du personnel de nettoyage supplémentaire pourraient être embauchés. Les écoles sont également invitées à réduire autant que possible la taille des classes, à reconfigurer les salles de classe et à utiliser des espaces tels que les bibliothèques et les autres types de salles.

Halfpoint via Getty Images À l'Île-du-Prince-Édouard, le port du masque est «fortement recommandé» pour les élèves du secondaire, mais pas obligatoire.