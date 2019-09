Affronter la rentrée scolaire quand on combat un cancer

La rentrée, c’est déjà synonyme de papillons dans le ventre, de stress, de lunchs à préparer, de nouveaux horaires auxquels on doit s’ajuster. Mais imaginez si vous deviez en plus vous inquiéter qu’un petit virus anodin puisse être fatal pour votre enfant, ou alors qu’il se fasse intimider parce qu’il n’a plus de cheveux. C’est ce que vivent les familles dont un enfant combat le cancer.

«Quand un enfant reçoit un diagnostic de cancer, ça touche tout le réseau autour de lui: ç’a des impacts financiers, des impacts sur sa vie au quotidien et celle de sa famille, sur son parcours scolaire», énumère Carol Beaudry, directrice, services aux familles, recherche et partenariats chez Leucan.

C’est d’ailleurs le thème choisi cette année par l’organisme pour le mois de sensibilisation au cancer chez l’enfant, qui se déroule en ce moment: l’impact du cancer sur la famille dans le quotidien.

Au Québec, près d’une famille reçoit chaque jour un diagnostic de cancer pédiatrique ou de récidive – le cancer le plus fréquent étant la leucémie. Selon le diagnostic, la durée des traitements que reçoivent les enfants varie de six mois à plus de trois ans. Ceux-ci doivent souvent s’absenter de l’école pendant le reste de l’année scolaire.

«C’est un miracle qu’on l’ait encore avec nous»

C’est ce qu’a vécu Charlie Provost quand elle avait cinq ans, quelques mois après avoir commencé la maternelle. Elle est entrée à l’urgence un 23 décembre, pour une forte fièvre qui ne tombait pas.

«Quand ils lui ont fait une prise de sang, ils nous ont dit: “elle a le sang d’une morte”», se rappelle sa maman, Annie Dubeau, lorsque nous la joignons par téléphone.

«C’est un miracle qu’on l’ait encore avec nous», ajoute-t-elle.

Quelques jours plus tard, Charlie s’est finalement mise à aller un peu mieux (ce qu’Annie appelle encore «le miracle de Noël»), ce qui lui a permis de rentrer à la maison. Et ce n’est que deux mois plus tard qu’on lui a diagnostiqué une leucémie aiguë lymphoblastique. Elle a commencé ses traitements le lendemain.

Pendant le reste de l’année scolaire, l’enseignante de Charlie lui apportait de temps à autre des petits devoirs à faire à la maison. «Elle a donné beaucoup de son temps», se souvient avec gratitude Annie Dubeau.

Si bien qu’en septembre suivant, Charlie a pu commencer la première année, partiellement. Elle avait des traitements tous les vendredis, et une fois tous les trois mois, elle recevait un traitement de chimiothérapie tellement intense qu’elle devait ensuite rester à la maison pendant une semaine.