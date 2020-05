La Presse canadienne/Adrian Wyld Une mère et sa fille en route vers l'école à Gatineau, lundi 11 mai

C’est là que ça se passe quand on est kid, c’est là qu’on apprend à devenir grand.

L’école c’est tout ça. L’école, c’est un rassemblement, un rituel qui rassure, une écoute attentive, la disponibilité d’un enseignant qui prend le temps, la confidente à qui on peut tout dire, la technicienne à qui on peut se confier.

Y’aura beaucoup de fébrilité dans les écoles cette semaine. C’est la rentrée pour plusieurs régions , le retour en classe de notre marmaille. Ça va se passer dans un contexte de grande vigilance et tout a été revu en fonction de garder vos ninjas à distance.

«Miss Rebelle: mon journal en temps de pandémie»: l’éducatrice et auteure Anick Claveau nous propose chaque semaine ses réflexions en cette période tout sauf normale...

Pour l’enfant qui est hyper protégé, c’est la chance de pouvoir enfin prendre une décision seul. Pour celui qui manque de confiance en lui, c’est la chance de pouvoir s’exprimer librement sans avoir peur. Pour celui qu’on a toujours tenu à l’écart de la déception, c’est sa chance de voir que quand on a de la peine, on s’en remet. C’est là que les miens ont appris à prendre leur place, à se comparer. C’est là qu’ils ont découvert des causes à défendre, des injustices à dénoncer. C’est là qu’ils ont vécu des situations où j’étais pas là pour les protéger.

Au primaire, on se construit, on apprend qui on est, aujourd’hui c’est pareil à quelques exceptions près.

Tu vois, ce sentiment que tu as de vouloir retourner travailler, retrouver tes collègues, tes clients, investir tes dossiers et retrouver cette heure de lunch pour potiner, tes enfants le vivent aussi. Eux aussi ont des dossiers, des collègues, pis plein de choses à terminer parce qu’eux aussi sont partis du bureau sans savoir qu’ils seraient deux mois sans y retourner. Ils vont retrouver un dessin inachevé, le petit message d’un ami, un soulier égaré, pis la belle Annabelle.