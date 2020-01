Une rentrée parlementaire chargée pour le gouvernement Trudeau

WINNIPEG — Le cabinet Trudeau aura un ordre du jour chargé dès la rentrée parlementaire et il lui faudra faire des choix afin de respecter certaines promesses phares.

En premier lieu, la Chambre des communes devra débattre, puis ratifier le nouveau traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM). Il s’agit de la priorité du gouvernement, a prévenu le leader parlementaire Pablo Rodriguez, qui a lancé un appel aux partis d’opposition.

«Je m’attends, dans un monde idéal, que tout le monde l’appuie. Pourquoi? Parce qu’on ne peut pas dire qu’on appuie les travailleurs et être contre le traité de libre-échange; on ne peut pas dire qu’on travaille pour le développement économique et être contre le traité de libre-échange», a-t-il affirmé.

L’ACEUM a déjà été approuvé par le Mexique en décembre dernier, puis a reçu l’aval du Congrès américain la semaine dernière.

Le gouvernement devra également se dépêcher pour élargir l’accès à l’aide médicale à mourir afin de se conformer aux délais imposés par la Cour supérieure du Québec.

EN VIDÉO: Pablo Rodriguez annonce les priorités du gouvernement