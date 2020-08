Rentrée: a-t-on (encore) oublié les éducatrices?

goodmoments via Getty Images

La Presse canadienne/Jacques Boissinot Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge.

Les parents peuvent ainsi aller reconduire leurs enfants avant le début des classes et les chercher plusieurs heures après le son de la cloche de l’après-midi. Aussi, en vertu du modèle actuellement en place, les enfants ne sont pas tenus de fréquenter leur service de garde selon un horaire rigide; si les heures de classe sont préétablies, celles de l’arrivée et du départ des enfants à l’extérieur de ces heures sont beaucoup plus souples. Qu’adviendra-t-il de ce modèle de services de garde à l’automne? Le plan de réouverture des écoles prévoit le concept de bulle de groupe-classe, afin de limiter les interactions entre des élèves de différentes classes et de différents niveaux. Le succès de ce plan repose sur le fait que les enfants demeurent ensemble en tout temps. Si les enseignants semblent se voir offrir des règles de conduite de plus en plus claires, notamment avec la possibilité pour les enfants de retirer leur masque dans leur classe, un brouillard épais plane au-dessus de l’organisation des activités des groupes de services de garde.

La relance économique n’est possible que dans un contexte où les parents peuvent compter sur un service de garde sécuritaire, ce qui inclut l’école.

Comment fera-t-on pour ne pas crever les bulles de classe à l’extérieur des heures d’enseignement? Est-ce que le gouvernement a prévu l’embauche de nouvelles éducatrices afin que le nombre de groupes en services de garde corresponde au nombre de groupes-classes? A-t-on oublié qu’il existe une pénurie de main-d’œuvre chez les éducatrices en milieu scolaire? À quel moment les enfants pourront-ils retirer leur masque? Quelle sera la procédure pour aller reconduire et chercher les enfants au service de garde afin de limiter la présence simultanée de nombreux parents dans l’école? Voilà des questions qui restent sans réponse. L’importance d’une offre de service de garde sécuritaire en milieu scolaire Plusieurs observateurs, dont des intellectuels, des instituts de recherche et des acteurs politiques ont mis en relief l’importance d’offrir aux parents, et surtout aux mères, des services de garde sécuritaires, afin de ne pas les contraindre à choisir entre leurs activités professionnelles et familiales en temps de pandémie. L’accent a toutefois été mis davantage sur la nécessité d’offrir des services de garde pour les enfants d’âge préscolaire que pour les enfants qui fréquentent l’école.

On néglige de reconnaître la valeur et l’importance de la prise en charge du travail de reproduction sociale, qui permet pourtant à l’économie de ne pas s’effondrer