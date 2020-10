Qu'est-ce qui pousse les Québécois à rénover en pleine pandémie?

artursfoto via Getty Images

La difficulté d’approvisionnement en bois d’œuvre et autres matériaux de construction des derniers mois n’a pas freiné l’élan des Québécois pour la rénovation. Qu’est-ce qui en pousse certains à démolir des murs, rénover une cuisine ou aménager une terrasse sur leur toit ?

Cela ne figurait pas parmi ses premières options, mais la hausse de prix sur le marché immobilier lui a fait réviser son but initial d’acheter une maison, a-t-elle confié.

Rénover en pleine pandémie amène son lot de défis. «Tu vas chez IKEA et les rangées sont vides, tu ne sais pas quand les articles seront disponibles et tu te demandes où tu vas mettre le bébé s’il n’y a plus de lits en stock», dit Mme Blanchet en plaisantant. Elle note aussi la grève au port de Montréal.