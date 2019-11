Renoncer à l’amour est l’une des meilleures décisions de ma vie

Il est arrivé avec cinq minutes de retard et s’en est excusé. Il en a fait de même toute la soirée, quand il pensait avoir monopolisé la conversation. Il n’a pas commandé de viande, parce que je venais de lui faire part de mon désir (qui s’est avéré de courte durée) de devenir pesco-végétarienne , et il m’a spontanément servie quand nos plats pour deux sont arrivés. À la fin de la soirée, j’ai eu beau insister pour payer ma part, il a refusé, s’acquittant de l’addition et de mon voiturier.

Pour notre premier rendez-vous, il avait choisi un cadre champêtre, un restaurant “de la ferme à la table” qui surplombait Sunset Boulevard. Notre table était nichée au cœur du patio. On m’avait rarement invitée dans un endroit aussi élégant, et je me disais que c’était bon signe.

Malgré tout, Anna savait que Justin était un homme avenant, et même sensible. Quand il m’a invitée à dîner trois semaines avant mon 47e anniversaire, j’ai accepté.

Sachant cela, Anna, une amie musicienne, m’a suggéré de rencontrer Justin, un compositeur qui l’interviewait pour un livre. Ils s’étaient plus ou moins liés d’amitié, suffisamment pour qu’elle sache qu’il avait une petite cinquantaine et n’était pas marié. Son côté célibataire endurci ne me rassurait pas vraiment, puisque je me disais que si un homme d’âge mûr ne s’était pas marié c’était qu’il voulait rester libre.

Le plus enthousiasmant dans tout ça, c’est que je me suis immédiatement sentie à l’aise avec lui. Il y avait une sorte d’affinité naturelle entre nous, comme j’en avais déjà ressenti avec des personnes qui étaient devenues mes plus proches amis, à la différence près que je trouvais Justin sexy et que j’avais envie de l’embrasser.

Alors qu’on se faisait goûter nos cocktails respectifs, on a découvert qu’on aimait les mêmes groupes de musique et les mêmes livres, même les plus obscurs dont on pensait qu’ils n’intéressaient personne d’autre. Au moment de se servir des parts de bar rôti, nos genoux se touchaient sous la table.

On a parlé de nos peurs communes, comme la solitude et l’échec artistique, puis on s’est confié les détails les plus intimes de nos vies: pour Justin, la mort prématurée de ses parents; pour moi, l’absence de père biologique. J’avais l’impression de pouvoir être vraiment moi-même, parce qu’il semblait sincèrement s’intéresser à moi et me ressembler.

“C’est la preuve qu’on a eu une super conversation”, a-t-il lancé quand on a remarqué que le restaurant fermait. Il m’a demandé si on pouvait se revoir le week-end suivant et m’a promis de m’appeler pour qu’on s’organise.

La semaine est passée, sans coup de fil. Puis le week-end. Quand il a réapparu quelques jours plus tard, il s’est confondu en excuses, blâmant un déplacement professionnel imprévu.

“J’aurais compris que tu doives annuler”, lui ai-je dit. “Mais ce n’était pas cool de ne pas me tenir au courant. J’ai de la famille qui vient me voir pendant quelques semaines pour mon anniversaire. Si tu veux toujours qu’on se revoit après, fais-moi signe.” “Sans faute”, m’a-t-il répondu.

Deux semaines plus tard, Justin m’a envoyé un texto disant: “Salut, toi. Joyeux anniversaire.” Il s’en était souvenu et avait pris le temps de me transmettre ses vœux. Je me suis dit que c’était prometteur.