J’ai rencontré mon mari alors que je vivais le plus gros deuil de ma vie

En louant un logement, mon hôte avait offert que son ami vienne me chercher à l’aéroport pour la modique somme de 20 dollars américains (plutôt que 35 à 40 en taxi). Vous me voyez venir; son ami, c’était mon Dan, qui louait également une chambre dans le même logement. Vers 15 heures ce jour-là, je suis donc sortie et je l’ai attendu patiemment, sans me douter de ce qui m’attendait.

Comme tout le monde, j’avais entendu parler de La Nouvelle-Orléans en 2005 à cause du terrible ouragan Katrina - même si, à ce moment-là, je pensais que c’était un État, et pas une ville (!) - mais aussi à cause de sa scène blues et jazz, florissante. Après quelques recherches sur les festivals de musique ayant lieu aux États-Unis, mon choix s’est donc arrêté sur le New Orleans Jazz & Heritage Festival.

Ça me fait un peu drôle de raconter notre rencontre, parce que j’ai l’impression qu’il a toujours fait partie de ma vie; ou plutôt, c’est difficile de me rappeler de l’époque où il n’y était pas encore (même si ça fait seulement quelques années).

Après un léger délai et quelques difficultés à se repérer mutuellement (moi et ma grande connaissance des marques d’automobiles!) je suis montée dans sa voiture. Tout de suite, j’ai eu un petit feeling, quelque chose comme une grande aise à discuter avec lui. On a discuté comme si on était de vieux amis qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps; c’était si facile et naturel de lui parler de tout et de rien! Et surtout, un petit quelque chose qui émanait de lui m’a tout de suite attirée; ses yeux pers et mystérieux, son sourire communicatif, son calme.

Mes amies devaient me rejoindre quelques jours plus tard pour le festival, donc le lendemain de mon arrivée, je suis allée prendre un verre au bar où Dan travaillait, question d’avoir un peu de compagnie. Les heures se sont écoulées et mine de rien, je suis restée accoudée au bar toute la soirée, rigolant avec lui et ses collègues.

Le lendemain, on est allé bruncher avec son coloc (l’hôte du logement). À cause de pluies diluviennes - dignes de la fin du monde - on est restés «coincés» à l’intérieur du diner pendant un certain temps, ce qui nous a permis d’apprendre à nous connaître davantage.