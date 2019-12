Legault et Trudeau évitent les chicanes

C’est une assiette bien garnie que le premier ministre François Legault a présentée à son homologue fédéral Justin Trudeau pour leur première rencontre depuis la réélection de ce dernier, cet automne.

Les deux hommes, accompagnés de leurs ministres des relations intergouvernementales, Chrystia Freeland et Sonia LeBel et du lieutenant québécois de M. Trudeau, Pablo Rodriguez, se sont réunis dans les bureaux montréalais de M. Legault.

Dans une courte déclaration aux journalistes, M. Legault a d’abord salué la conclusion de l’entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Le premier ministre québécois a rappelé que le Québec bénéficie d’une balance commerciale excédentaire de 20 milliards $ avec son voisin du sud, d’où l’importance, selon lui, de protéger ce marché. Il a du même souffle invité les parlementaires à Ottawa à ratifier le plus rapidement possible l’accord.