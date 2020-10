Pas de rencontre entre le chef Ghislain Picard et François Legault

Cette réunion avait été annoncée à l’horaire officiel de la journée du premier ministre, et devait avoir lieu à 10h à son bureau de Montréal.

MONTRÉAL — La rencontre qui avait été annoncée pour vendredi matin entre le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, et le premier ministre François Legault n’a pas eu lieu.

Le premier ministre a aussi fait savoir dans son message Twitter qu’il est disponible pour rencontrer les chefs de la Nation Atikamekw: «La porte de mon bureau reste ouverte», écrit-t-il.

Mardi, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador avait dévoilé en conférence de presse son Plan de lutte au racisme et à la discrimination.

À cette occasion, le chef Picard avait commenté la mort de Joyce Echaquan.

«Le racisme et la discrimination envers les Premières Nations sont bel et bien présents au Québec et le décès d’une femme Atikamekw hier à l’hôpital de Joliette illustre cette triste réalité qu’une grande majorité de Québécois reconnaissaient», écrivait-il alors.