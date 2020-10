Rencontre «de nation à nation» entre Legault et les chefs atikamekw

Graham Hughes/La Presse canadienne Des milliers de personnes ont marché dans les rues de Montréal samedi pour dénoncer le racisme systémique et rendre hommage à Joyce Echaquan.

Il croit que ces derniers ont désormais une meilleure compréhension de cette réalité.

«Les Québécois ont été outrés, scandalisés par la vidéo. Maintenant, il y a quelque chose de concret. Ils ont vu ce dont on parle depuis des années, nous, les Autochtones.»

Également présente sur le plateau de l’émission, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a refusé de se mouiller dans ce qu’elle a désigné comme «des débats de sémantique». «Oui, il y a du racisme dans plusieurs organisations, dans plusieurs façons de faire», a-t-elle néanmoins reconnu.

Dans un communiqué transmis plus tôt dimanche, les chefs atikamekw ont déclaré que la rencontre avec le premier ministre s’avérait nécessaire pour faire le point sur le triste sort réservé à leur consoeur. «Dans une relation de Nation à Nation, il est plus que souhaitable d’être unis et de travailler conjointement avec l’objectif d’améliorer la société dans laquelle nous vivons.»

Ils ont déclaré vouloir collaborer «dans un esprit constructif et empreint d’un réel partenariat» avec le gouvernement du Québec.