Les rencontres en ligne, une affaire en or!

tommy via Getty Images

La drague sur internet chamboule les rencontres amoureuses. Elle modifie aussi la nature des dépenses des célibataires et la manière dont les ménages se forment, avec des conséquences économiques mésestimées, assure Daniel McMurtrie, un investisseur qui s’est penché sur le secteur.

«Si on pense à tout l’argent déboursé pour trouver un ou une partenaire, le ou la courtiser, se marier, avoir des enfants, tout est modifié» par les rencontres en ligne, affirme-t-il dans un entretien à l’AFP.

Agé de 28 ans, ce gérant de la société d’investissement Tyro Capital Management, à New York, a observé leur montée en puissance.

La généralisation des téléphones intelligents et la facilité d’utilisation des applications ont changé la donne, explique Daniel McMurtrie, qui a lui-même co-écrit un court rapport sur le sujet en novembre.

Il suffit de télécharger quelques clichés et de fournir quelques informations pour commencer à faire défiler les photos sur son écran. Un simple mouvement de doigt permet de signaler son intérêt et, s’il est réciproque, d’engager une conversation.

«Historiquement, les gens se rencontraient via leurs cercles sociaux, leurs amis, leur famille, l’église, leurs activités, ce qui représentait peut-être 100 personnes, 200 au maximum», souligne le New-Yorkais.

Et cela pouvait conduire à une situation gênante si la relation avec l’ami d’un ami ne marchait pas, dit-il. «Maintenant qu’on peut rencontrer quelqu’un instantanément avec les applications, pourquoi prendre ce risque?»

Les jeunes générations, ne disposant pas d’autant d’argent que la génération des baby-boomers au même âge, tendent par ailleurs à effectuer leur premier achat immobilier plus tard. Ils ont le temps de cohabiter avec plusieurs partenaires pour affiner leurs préférences avant d’accepter ou non une relation durable, et éventuellement se lancer dans la copropriété.