Rencontre avec Biden: pas beaucoup de marge de manoeuvre pour Trudeau

WASHINGTON - La Maison-Blanche ne laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre au premier ministre Justin Trudeau pour échapper aux mesures protectionnistes “Buy American” de Joe Biden.

Les deux dirigeants doivent se rencontrer virtuellement plus tard mardi pour ce qui sera la première réunion bilatérale de Joe Biden en tant que président.

M. Biden dans le Bureau ovale et M. Trudeau dans le bureau du premier ministre commenceront par s’adresser aux médias.

M. Biden, le secrétaire d’État Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’entretiendront ensuite pendant 45 minutes avec M. Trudeau, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau et l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman.

Cette rencontre sera suivie d’une session prolongée à laquelle se joindront la vice-présidente Kamala Harris et plusieurs conseillers de MM. Biden et Trudeau.

On s’attend à ce que Justin Trudeau demande de l’aide à Joe Biden pour que le Canada obtienne des vaccins contre la COVID-19, étant donné que le Canada est affecté par les problèmes de production en Europe.

Le Canada, qui reçoit actuellement ses vaccins Pfizer de la Belgique, souhaiterait pouvoir plutôt les obtenir d’une usine du Michigan, mais la priorité de M. Biden est bien évidemment la vaccination des Américains.

MM. Trudeau et Biden devraient aussi discuter de la Chine, où les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor sont détenus depuis plus de deux ans.

Des experts demandent à Ottawa de faire pression pour que le Canada échappe aux mesures protectionnistes qui visent à garantir que les entrepreneurs et les fournisseurs nationaux soient les principaux bénéficiaires des dollars américains dépensés dans les projets d’infrastructure.

Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a dit qu’aucun changement n’était prévu à l’horizon.

“Il a signé un décret présidentiel; nous en évaluons bien sûr les composantes d’approvisionnement, mais aucun changement n’est prévu”, a soutenu Mme Psaki.

“Bien sûr, le premier ministre évoquera tout ce qu’il souhaitera, comme c’est le cas pour toute réunion bilatérale.”

Eric Miller, expert des relations entre les deux pays au Rideau Potomac Strategy Group, établi à Washington, dit qu’il existe une synchronicité entre les deux dirigeants - et qu’il est maintenant temps d’en profiter.

“Pour moi, c’est exactement le moment pour le Canada de passer à l’attaque”, a déclaré M. Miller.

L’administration Biden et le gouvernement Trudeau ont aligné leurs intérêts sur le changement climatique, une politique étrangère multilatérale et une nouvelle approche sur la Chine, a-t-il indiqué.

Et M. Biden, un fervent défenseur des syndicats, doit faire attention à ne pas se heurter à des groupes de travailleurs organisés avec de nombreux membres de part et d’autre de la frontière.

Les cols bleus au Canada “sont à peu près exactement les mêmes que leurs homologues américains. Pourquoi allez-vous leur imposer des restrictions alors que c’est comme frapper votre cousin?”, a-t-il ajouté.