Une oeuvre de Rembrandt authentifiée

Grâce à la technologie moderne et à un véritable travail de détective, une toile de près de 400 ans qui avait longtemps été attribuée à un artiste inconnu dans l’atelier de Rembrandt est maintenant considérée comme une oeuvre du maître néerlandais lui-même.

Pendant des décennies, l’Allentown Art Museum, en Pennsylvanie, a exposé une peinture à l’huile sur panneau de chêne intitulée “Portrait d’une jeune femme” et l’a attribuée au “Studio de Rembrandt”. Il y a deux ans, le tableau a été envoyé à l’Université de New York pour conservation et nettoyage.

Des restaurateurs ont alors commencé à enlever les couches épaisses et foncées de vernis qui avaient été ajoutées au fil des siècles - et ils ont commencé à soupçonner que Rembrandt lui-même a été responsable des traits originaux et délicats en dessous.

“Notre toile avait de nombreuses couches de vernis et cela a vraiment obscurci ce que vous pouviez voir du coup de pinceau d’origine, ainsi que la couleur originale”, a déclaré Elaine Mehalakes, vice-présidente de la conservation à l’Allentown Art Museum.

Les restaurateurs ont utilisé une variété d’outils, y compris les rayons X, l’infrarouge et la microscopie électronique, pour déterminer qu’il s’agissait bien d’une oeuvre de l’un des artistes les plus importants et les plus vénérés de l’histoire.

L’analyse scientifique “a montré un coup de pinceau - et une vivacité de ce coup de pinceau - qui est tout à fait cohérent avec d’autres oeuvres de Rembrandt”, a déclaré Shan Kuang, conservateur à l’Institut des beaux-arts de l’Université de New York, qui a restauré “Portrait d’une jeune femme”.

Des experts externes qui ont examiné la peinture de 1632 après l’achèvement de sa restauration de deux ans étaient d’accord avec l’évaluation de l’université voulant qu’il s’agisse d’un authentique Rembrandt.

Lorsque “Portrait d’une jeune femme” a été légué au musée en 1961, il était considéré comme un Rembrandt. Environ une décennie plus tard, un groupe d’experts avait déterminé qu’il avait été peint par l’un de ses assistants. De tels changements d’attribution ne sont pas inhabituels: au fil des siècles, le nombre de toiles attribuées à l’artiste a varié entre 265 et 688, selon Mme Mehalakes.

Le musée n’a pas fait évaluer le tableau - et n’a pas l’intention de le vendre - mais des oeuvres authentifiées de Rembrandt ont déjà été vendues des dizaines de millions de dollars.

La toile, actuellement dans la voûte du musée, sera exposée au public à partir du 7 juin.