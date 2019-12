Le remboursement des dettes reste la principale priorité financière des Canadiens

FatCamera via Getty Images

C’est presque un classique des résolutions du Nouvel An. Pour la dixième année consécutive, le remboursement des dettes se révèle être la principale priorité financière des Canadiens pour la nouvelle année, selon un sondage dévoilé lundi.

Les répondants au sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC ont indiqué dans une proportion de 21% avoir le remboursement des dettes comme principale priorité financière.

Payer les factures et joindre les deux bouts suivent à 18%. Faire croître ses placements et son patrimoine arrive en troisième place à 13%. Épargner pour les vacances et pour la retraite viennent clore la marche suivent ensuite, tous deux à 8%.

Le coup de sonde révèle également que 71% des répondants ont affirmé s’être abstenus d’emprunter davantage en 2019.

Plus de trois répondants sur quatre (78%) ont déclaré qu’il est préférable de rembourser les dettes que d’épargner. Le tiers (33%) craignent toutefois de négliger leur coussin financier en mettant trop l’accent sur la réduction de leurs dettes.

Dans un communiqué de presse annonçant les résultats, la Banque CIBC insiste sur l’importance d’établir un plan financier personnalisé.

Le sondage a été mené sur Internet du 6 au 8 décembre par la firme Maru/Blue auprès de 1515 adultes canadiens. Il ne comprend pas de marge d’erreur étant donné qu’il ne s’agit pas d’un échantillon probabiliste.

