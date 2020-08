Reluxe: vente de vêtements griffés pour soutenir les femmes en difficulté

RELUXE , le grand rendez-vous annuel permettant de soutenir la Maison du Chaînon et les femmes en difficulté par la revente de vêtements et accessoires de grands noms tels que Chanel, Prada, Gucci, Michael Kors, ainsi que plusieurs créations de designers québécois, revient pour une 5e édition.

Cette version pourra compter sur la complicité et de la générosité de trois marraines : Geneviève Borne, animatrice, Lolitta Dandoy, Fashion is everywhere et Laurence Bareil, La Reine du shopping. Toutes trois présenteront leurs coups de coeur sur les réseaux sociaux.

«Nous avons recueilli un nombre impressionnant de vêtements et d’accessoires griffés pour le plus grand bonheur des fans de RELUXE. Par ailleurs, avec la notoriété croissante de RELUXE et l’engouement manifeste qu’elle génère au fil des éditions, c’est plus de 50 000$ que nous espérons amasser pour les femmes du Chaînon cette année », mentionnent les trois cofondatrices de RELUXE ; Isabelle Éthier, Ody Giroux, administratrice de La Fondation Le Chaînon et Chantal Durivage, cofondatrice du projet et présidente du CA du Chaînon.